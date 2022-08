Blinken ap Vizite Afrik di Sid

Sekretè d'Eta Antony Blinken ap fè yon vire won ann Afrik, ki tanmen nan Afrik di Sid. Blinken vizite Dimanch yon mize nan Soweto ki komemore kijan jenès nwa Afrik di Sid la te ede mete fen nan gouvènman rasis blan an.

Obsèvatè yo wè vwayaj Blinken nan kad konpetisyon kap fèt ant La Risi ak l'Oksidan pou jwenn sipò peyi Afriken ki mentni yon pozisyon net sou lagè Ikrèn nan e ki pa kritike La Risi piblikman.

Apre li te rive nan peyi a bonè maten an, Blinken te al vizite moniman Hector Pieterson nan nan Soweto, ki sitye andeyò Johannesburg. Moniman sa a rann omaj ak yon etidyan ki te mouri an 1976 pandan li tap pwoteste kont rejim Sid Afriken an ak politik rasis apartheid li a, ki te kraze an 1994.