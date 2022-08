Mond lan Reyaji sou Atak Ameriken ki Touye Lide Al-Qaida Zawahri

Prezidan Joe Biden anonse ke yon drone Ameriken frape e touye pandan wikèn nan, Ayman al-Zawahri, ki te dirije al-Qaida apre lidè li, Osama bin Laden te mouri nan yon atak Ameriken.

"Jistis randi," Biden deklare, an referans ak atak Ameriken ki touye lidè al-Qaida a al-Zawahri; "lidè teworis sa a pa egziste ankò."

Asasina a se yon kokenn chenn viktwa kont teworis yo, 11 mwa sèlman apre twoup Ameriken yo te pati kite Afghanistan apre 20 an lagè.

Atak la, lanse ak yon drone Ajans Santral Ransèyman Etazini (CIA), dapre 5 moun ki familye ak kestyon an ki pale sou kondisyon pou yo pa site non yo anvan Biden te pran la pawòl pou ranseye pèp Ameriken an sou detay operasyon an nan yon diskou a 730 pm.

Pot pawol Taliban an, Zabihullah Mujahid kritike Etazini:

"Emira Islamik Afghanistan an kondane ak tout fos li atak sa a - kelkeswa preteks la."

Sekrete d'eta Antony Blinken te kritike Taliban an.

"Le fet ke yo te akeyi e bay lide al Qaida a abri nan Kaboul se yon zak ki vyole Antant Doha a epi ale kont rasirans yo te bay mond lan plizye fwa ke yo patap kite teworis ki menase sekirite lot peyi antre sou teritwa Afghan. Yo trayi tou, pep Afghan an ki te di yo ta renmen yon peyi ki gen relasyon nomal ak kominote entenasyonal la. Le fet ke Taliban an derefize oubyen li enkapab respekte angajman li pran yo, nou pral kontinye apiye pep Afghan an ak asistans imanite epi lanse apel pou pwoteksyon dwa yo sitou fanm ak tifi yo."

Ministe Afe Etranje Arabi Saoudit reyaji konsa:



"Yo te konsidere Zawahri tankou youn nan lide zak teworis ki te patisipe nan planifikasyon ak egzekisyon operasyon teworis malpouwont Ozetazini ak nan Arabi Saoudit.

Premye Minis Kanadyen an Justin Trudeau reyaji sou Twitter:



"Lanmo Zawahri se yon pa ann avans pou pwoteje mond lan. Canada pral kontinye travay ak patne global nou yo pou kontre menas teworis yo, ankouraje lape ak sekirite epi sofgade moun lakay ak toupatou nan mond lan."

Ansyen Prezidan Barack Obama te reyaji sou Twitter tou:



"Plis pase 20 an apre atak 11 Septanm yo, konplote atak la Osama bin Laden ak siksese li kom lide Al Qaida - Ayman al-Zawahri - finalman we jistis. Se yon omaj a lideship Prezidan Biden ak manm kominote ranseyman an ki travay pandan plizye dizen ane pou moman sa a. Epitou pwofesyonel anti-teworis yo ki te ka touye misye san okenn sivil pat mouri. Nouvel ki tonbe aswe a montre tou li posib pou dechouke teworism san nou pa fe lage ak Afghanistan. Mwen espere sa pote yon ti lape bay fanmi ki te viktim 11 Septanm yo ak tout lot moun ki soufri akoz Al Qaida. "

Lanmo al-Zawahri a elimine pèsonaj ki, plis pase okenn lòt moun, te fome al-Qaida, pou komanse kòm depite Osama bin Laden an 1988 epi apre sa antanke siksesè li. Ansanm, misye ak bin Laden te vize Lèzetazini ak zam mouvman jihadis la kote yo te lanse atak pi grav ki janm fèt sou teritwa Ameriken - 11 Septanm 2001.

Prezidan Biden di asasina a taka debouche sou yon nouvo epok.

"Kounyea ke nou finn elimine emir al-Qaida a, li pap janm jame anko pemet Afghanistan tounen yon refij pou teworis yo paske li pati e nou pral asire sa pap janm fet anko. li paka sevi kom baz pou lanse atak kont Etazini. Nap asire sa pa janm fet anko."

Nouvel ki soti Kaboul menm fe konnen otorite Taliban yo ogmante sekirite a ozalantou zon kote lide teworis la te mouri.



Kek enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press ak Reuters.