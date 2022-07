Mezon Blanch: Biden Teste Pozitif pou COVID-19

Lamezonblanch anonse Jedi, ke Biden, ki gen 79 an gen "sentom trè leje" pami yo nen li ki bouche epi lap touse. Li kòmanse pran yon medikaman ki rele Paxlovid, yon medikaman anti-viral ki sipoze redwi severite maladi a.

Prezidan Biden konplètman vaksinen kont COVID-19 e li pran 2 vaksen siplemantè "booster".

Lè yon moun ki konplètman vaksinen kont COVID enfekte, chans pou'l malad grav oubyen mouri trè ba.

Biden ap rete an izolman nan Lamezonblanch men li pral kontinye travay via telefòn ak Zoom, dapre sa pòt pawòl la fè konnen.

Biden anile yon vizit li te gen entansyon fè nan eta Pènsilvani, Jedi.



Premyè dam Jill Biden te pale ak jounalis yo apre li te rive nan yon lekol nan vil Detroit Jedi. Li di li fek sot pale nan telefon ak mari li.



"Misye anfom," li di. "Li santi'l byen."



Premye dam lan, ki te mete yon mask, fè konnen li te teste negativ pou COVID-19 pi bonè nan jounen an. Li di li pral respekte kalandriye li ki mande pou'l vwayaje nan Michigan ak Joji Jedi, men ke li pral swiv konsèy Sant Kontwol ak Prevansyon Maladi a ki mande pou'l mete mask, epi kenbe yon distans ak moun, pot pawol li, Michael LaRosa deklare.



Prezidan Biden te pase pi fo semen pase a nan peyi Israel ak Arabi Saoudit. Responsab Lamezonblanch yo te di Biden te planifye pou'l minimize kontak li ak moun pandan vwayaj la, men osito li te desann Air Force One Mekredi 13 Jiye, moun te wè prezidan an ap salye ak kout ponya, bay lanmen, e pa fwa kwoke moun.



Yon responsab Lamezonblanch di Vis Prezidan Harris teste negativ pou COVID-19. Dènye fwa li te ak prezidan an se Madi, e li te pale ak li nan telefon Jedi maten. Harris gen entansyon kontinye mete mask, ki se sa konsèy ekip medikal Lamezonblanch la.