Prezidan Ris la, Vladimir Putin, pral gen yon lòt opòtinite pou li pale ak mond la, apre Larisi te fè menas zam nikleyè mwa avril pase a.
Dapre Ministè Defans la, yon avyon Ris ki rele " Apokalips", ki fèt espesyalman pou pèmèt prezidan an dirije peyi a anlè a sizoka ta gen yon gè nikleyè, pral vole jou parad la sou Plas Wouj la.
Plizyè ekipman tankou cha de gè, sistèm balistik entèkontinantal Iars RS-24 ak sistèm Iskander ki gen kapasite pou tire misil nikleyè, pral defile jou 9 me a nan parad la.