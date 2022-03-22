Pentagòn nan akize lendi fòs ris yo kòmkwa yo komèt krim lagè nan Ikrèn.

Kirby akize fòs ris yo tou kòmkwa yo lanse "atak san gade sou sivil," e yo fè espre nan kèk ka.
Li di Etazini ap tann ankèt yo k ap kontinye e ke li kontribye nan ankèt sa yo sou krim lagè ris nan Ikrèn.
Nan Moskou, Ministè Afè Etranjè LaRisi a fè konnen lendi li entèpele anbasadè Etazini John Sullivan, e li pale de "deklarasyon inakseptab" ke Prezidan Etazini Joe Biden fè sou Prezidan ris Vladimir Putin, sanble se akoz pawòl Biden ki te kalifye lidè ris la kòm yon "kriminèl lagè" semèn pase a.
"Se prezidan ameriken an ki fè deklarasyon konsa, ki pa diy yon òm deta wo-plase, e sa mete relasyon ant LaRisi ak Etazini nan pwen pou yo kraze," se pawòl Ministè Afè Etranjè ris la.