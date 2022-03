Sapè Ponpye yo Kontinye ap Pote Sekou Bay Kèk Rezidan Marioupol

Atak sa yo pa anpeche negosyasyotè rekonèt gen pwogrè ki fèt nan negosyasyon yo ki dewoule pa vizyon konferans pou yon 4èm jounen youn apre lò. Mykhailo Podolyak, konseye Prezidan Zelenskyy, deklare sou yon medya ameriken: nou anpil konfyans pral gen yon sese l fe nan jou k ap vini la yo... Minis afè etranjè ris la sergei lavrov ajoute chita pale pran yon lòt dimansyon.

Prezidan Zelenskyy ki t ap pale sou negosyasyon yo pale pou di negosyasyon ak Larisi ap kontinye ak posibilite yon konpwomi nan chita pale lapè a. Mwen vle tout sitwayen ikrenyen tande negosyasyon yo pa kanpe y ap kontinye. Priyorite m absoliman klè: fen gè a, garanti sekirite n, dwa gran moun nou, restorasyon entegrite teritoryal, garanti reyèl pou nou. Pwoteksyon reyèl pou peyi nou. Glwa pou tout ewo yo. Glwa pou ikrèn.

Bò kote pa l pòt pawòl ministè afè etranjè ris la, Maria Zakharova, deklare jedi 17 mas la chita pale lapè ant delegasyon 2 peyi yo ap kontinye sou kesyon militè, politik ak imanitè. Demand larisi a pa konplike e li konprehansib. Yo makonnen objektif e misyon operasyon espesyal militè a. Nou espere Kyèv ap finalman konpran nesesite p demilitarizasyon an ak denazifikasyon ann Ikrèn epi transfòme peyi a kòm yon teritwa neut pou byenèt popilasyon an an patikilye epi ewòp an jeneral.

Sekretè jeneral l’OTAN an Jens Stoltenberg, ki te rankontre minis defans peyi manm yo mèkredi 16 mas, pale pou di l’OTAN gen responsabilite pou l anpeche konfli a eskalade plis toujou k ap pigrav e ki pral koze plis soufrans, lanmò ak destriksyon. Gè a se prezidan putin ki demare l. Se li ki dwe sispann li, retire solda l yo epi pran wout diplomasi ann bòn fwa.

Prezidan Putin konsidere kòm trèt sitwayen peyi l k ap pwoteste kont operasyon solda yo ap mennen ann Ikrèn. Pou sa ki gen rapò ak sanksyon yo lidè ris la ki t ap pale ak ofisyèl yo nan penisil krime a kwè sanksyon kominote entènasyonal la enpoze sou federasyon ris la menm lè li poze pwoblèm pou larisi men li kreye yon seri nouvo opòtinite pou sektè dafè a, ki te konn ap kouri pou sanksyon yo.

Prezidan Joe Biden ki t ap reponn kesyon jounalis deklare Putin se yon kriminèl de gè. Prezidan Putin rejte demand kou entènasyonal jistis fè l pou l sispann gè a imedyatman.

Pandanstan yon konvwa chofè taksi volontè, ki soti an Polòy, rive nan vil Madrid ann Espay bonè maten an ak 133 refijye ikrenyen timoun ak fanm ki kouri kite peyi yo lagè finn ravaje.