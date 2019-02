Yon Tribinal nan Miami Jwenn Junior Joseph Koupab pou Enpòtasyon Ilegal Zam ann Ayiti

Yon jiri nan yon tribinal federal nan Fort Lauderdale nan Miami jwenn Junior Joseph koupab pou dèske li te ekspòte yon kagezon zam san otorizasyon leta ameriken an direksyon Ayiti. Junior Joseph ki se yon ansyen sèjan Lamarin ameriken, e pwopriyetè Global Dynasty-- yon magazen zam nan Orlando ap fè fas ak akizasyon pou konplo ak pou ekspòtasyon zam ilegal vè Ayiti.

Akizasyon sa yo soti nan fos deklarasyon akize a ta fè yon fason pou antre ak zam yo an kachèt sou teritwa ayisyen an. Otorite dwanye yo nan vil Sen Mak te dekouvri zam sa yo kache andedan yon Mitshishi Fuso an nan septanm 2016 la.

Plizyè moun fèmen ki enplike nan dosye sa a nan prizon ann Ayiti pami yo ansyen direktè polis nasyonal la Godson Orelus. Gen plizyè lòt ofisyèl ki gen manda lajistis kont yo. Tribinal la ap pwononse kondanasyon Joseph Junior 12 avril pwochen an.

Ansyen sèjan lamarin ameriken nan kapab pase 20 tan nan prizon e peye yon amand 250 mil dola. Jimy Joseph lòt pwopriyetè konpayi Global Dynasty a gen pou l jije semèn pwochèn nan anba menm akizasyon yo.