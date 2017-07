Venezuela-Politik: Atak Patizan Prezidan Maduro sou Depite ak Senatè nan Palman an

Plizyè palmantè blese nan Karakas, tandiske atakan yo fè jounalis pase yon move moman.

O Venezuela, plizyè douzèn militan kap defann gouvènman an eseye pran daso, mèkredi 5 jiyè 2017 la, lokal palman an ki anba kontwòl opozisyon an, yon aksyon ki pwovoke yon konfwontasyon kote omwen 15 palmantè blese, daprè sa korespondan Lavwadlamerik la, Alvaro Algarro, ak lòt temwen fè konnen.

Depite ak senatè venezuelyen yo te pwograme yon sesyon pou yo te selebre anivèsè pwoklamasyon endepandans peyi a lè san zatann yon foul patizan Prezidan Nicolas Maduro, ki te abiye tou de wouj, te pote-boure pou yo antre nan jaden ki antoure lokal la.

Korespodan Lavwadlamerik genyen sou plas nan Karakas, Alvaro Algarro, di patizan Prezidan Maduro yo -ki bay tèt yo ti non jwèt "colectivos", sètadi "milisyen sivil amé"- anpeche ni li menm ni lòt jounalis kite lokal palman an oubyen lakou palè lejislatif la. Nan yon moman kote Alvaro ak yon kameraman te nan yon kwen nan lakou a ansnam avèk plizyè santèn moun ki te rasanble, li voye bay VOA yon repòtaj kote li di li pat ka kwè sa l te wè devan 2 je l. Li deklare: “Se pa posib, sa kap pase la; se tout moun kap kouri pou yo kite palman an."

Daprè enfòmasyon Alvaro Agarro ban nou vè 6 zè di swa nan jounen mèkredi a, “colectivos” --kidonk patizan gouvènman an-- kenbe tou lè 112 manm palman an otaj e yo pa vle kite pèsonn sòti. Jounalis Algarro, ki se yon otaj tou, di:

“Yo pa vle kite nou sòti. Daprè mwen, si yon moun eseye sòti, se lanmò lap chache.”

Ajan Gad Nasyonal la antoure lokal palman an; men yo pa fè anyen pou wete atakan yo anndan an, ni libere moun yo pran ann otaj yo. Patizan Prezidan Maduro yo pa fè okenn demand; nan le pase yo te egzije pou tout manm palman an bay demisyon yo.