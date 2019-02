2èm Somè Dezameman Nikleyè a Fini Sibitman nan Vyetnam san Okenn Akò

Pa rive genyen yon akò ant Etazini ak Kore di Nò sou denikleyarizasyon prèskil koreyen an. Antant ki tap negosye ant Prezidan Donald Trump ak Kim Jong Un nan somè o Vietnam nan fini jedi 28 fevriye 2019 la briskeman san yon akò lè lidè nòkoreyen an mande pou Etazini leve tout sanksyon kont peyi li a, egzijans Prezidan ameriken an di li pa kapab aksepte san Kore di Nò pa fin eleimite tout enstalasyon ak zam nikleyèta genyen lakay li.

Pandan jounen mèkredi 27 fevriye a, devan yon ranje drapo ameriken ak drapo Kore di Nò, Prezidan Donald Trump te fè premye rankont li avèk Kim Jong Un, lidè nò-koreyen an ---rankont ki te kòmanse avèk yon pwaye men.

Misye Trump demanti pawòl kap di li fè bak sou promès li te fè pou l jwenn denikleyarizasyon Prèskil Kore a. Lè yon jounalis te mande li si pati konsène yo pral deklare yon fen ofisyèl nan lagè Kore a (ki te sispann avèk yon amistis nan lane 1953).

Mesye Trump di: ---- "nou pral wè sa." Anvan yon dine ofisyèl ki te planifye pou jounen an. Lidè Kore di Nò a ak lidè Etazini an te deplase byen vit pou yo antre nan yon chanm nan Otèl Metwopòl Hanoi a, kote yo ta pral fè yon lòt rankont tou kout. Se enteprèt yo sèlman ki te prezan nan rankont sa a.