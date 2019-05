Opinyon Diferan ant Prezidan Donald Trump ak Premye Minis Shinzo Abe sou Tès Misil Kore Di Nò a

Prezidan Etazini an, Donald Trump ak premye minis japonè a, Shinzo Abe gen opinyon diferan sou tès misil Kore di Nò sot fè sa pa gen lontan an ki dapre kèk obsèvatè vyole yon rezolisyon Nasyon Zini.

Sepandan, lidè ameriken an ak tokay japonè li a rete ini sou objektif prensipal pou reyalize denikleyarizasyon prèskil koreyen an. Pandan yo tap pale nan yon konferans pou lapress konjwen apre chita-tande yo nan Tokyo, Prezidan Trump di li konsidere tès lidè Kore du Nò a, Kim Jong Un fè yo kòm yon tantativ pou atire atansyon men pèsonèlman sa pa deranje l.

Premye minis Abe bò kote pa l di tès sa yo vyole rezolisyon Konsey Sekirite Nasyon Zini an. Li ensiste tou pou l di nan negosyasyon yo avèk Kore di Nò, gouvènman li an entèrese nan rezoud kesyon sitwayen japonè ke Kore di No te kidnape yo.