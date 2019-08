Prezidan Trump Anile yon Vizit a Letranje yon Fason pou Sipèvize Resous Federal Fas ak Mesas Siklòn Dorian

Prezidan ameriken an, Donald Trump, anile yon vwayaj li ta pral fè nan Lapolòy nan kad 80èm anivèsè kòmansman 2èm gè mondyal la. Mesye Trump anonse jedi 29 out 2019 la ke vis-prezidan Mike Pence pral ranplase li nan vil Varsovi, dekwa pou l kapab rete isit Ozetazini pou sipèvize resous federal nan kad siklòn Dorian kap pran direksyon Florid an sòtan l nan rejyon Karayib la.

Lidè ameriken an di, "Li enpòtan anpil pou mwen pou m rete nan peyi a akoz ouragan\ an. Sanble se pral yon gwo kokenn siklòn."

Dapre kaptenn meteyo ameriken yo, Dorian gen pou l transfòme an siklòn kategori 4 nan moman li pral pwoche sou kot lès eta Florid disi lendi swa pwochen, swa nan lè Prezidan Trump ta pral retounen soti Lapolòy.

Mesye Trump presize li telefone prezidan polonè a, Andrej Duda, pou l eksplike priyorite li ki se sekirite pèp ameriken an pandan pasaj ouragan an.