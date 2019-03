Prezidan Jovenel Moïse Twouve l nan Miami pou yon Rankont ak Prezidan Donald Trump

Prezidan ayisyen an Jovenel Moise trouve l nan eta Florid kote l ap patisipe nan yon mini somè ak Prezidan Donald Trump plis 4 lòt lidè Karayib la. Mini somè a ap dewoule nan rezidans prive Prezidan Trump an nan Mar-a-Lago an Florid.

Lòt lidè yo an plis de Ayiti soti nan Bahamas, Repiblik Dominikèn, Jamayik ak Sent Lisi. Objektif Rankont sa a se pou reyafime angajman ak amitye Prezidan Trump pou lidè rejyonal sa yo ak enpòtans peyi ki nan pati sa a nan emisfè a genyen pou Lèzetazini.

Pwogram rankont la prevwa Prezidan Trump pral pale de vizyon li pou relasyon Lèzetazini genyen avek peyi Karayib konsène yo, san bliye envestisman potansyèl gran vwazen di nò a kapab fè nan rejyon an nan sektè enèji a.

Prezidan ameriken an di se avèk anpil enpasyans lap tann pou l travay ak peyi karayib sa yo pou l ranfòse kowoperasyon nan domèn sekirite a epi chache kontre-kare pratik ekonomik Lachin ap pratike nan zòn nan. Misye Trump gen pou l pwofite rankont la pou l remèsye lidè envite yo pou sipò yo bay koz lapè ak demokrasi nan Venezuela.

Chèf leta ayisyen an ki te pran lapawòl jedi 21 mas la avan li te kite kapital la Pòtoprens te di jounalis yo prensipal pwen li pral diskite ak lidè ameriken an.