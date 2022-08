Yon afè 10 milyon telespektatè te swiv premyè "House of the Dragon" (Mezon Dragon an) Dimanch sou HBO epi App streamingli a HBO Max, dapre responsab chèn televizyon pa kab la. Se pi gwo odyans ki janm gade okenn nouvo seri televize orijinal nan istwa rezo a.

Antisipasyon pou seri a, ki dewoule 200 zan anvan "Game of Thrones" te deklanche yon pakèt konvèsasyon sou rezo sosyal yo, kote se "House of the Dragon" ki te sijè trending ( pi popilè) sou Twitter pandan 14 zè Lendi, dapre HBO.