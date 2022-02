Peyi Balt yo ap Fèmen Espas Ayeryen yo pou Avyon La Risi

Peyi Balt yo: Estoni, Letoni ak Lityani deside fèmen espas ayeryen yo pou avyon Ris, reponsab transpo 3 peyi sa yo fè konnen.

Fomilasyon legal mezi a poko finalize e li poko klè kilè entèdiksyon sa a pral antre ann aplikasyon.

Minis Transpo Lityani an Marius Skuodis di laprès objektif 3 peyi yo se pou pase lod entèdiksyon an an menm tan.

Premye Minis Estoni an, Kaja Kallas pibliye yon mesaj sou kont Twitter li Samdi pou di peyi Oksidantal yo ta dwe negosye ak La Risi ekonomikman ak politikman apre envazyon li fè nan Ikrèn nan. Minis la di "pa gen plas pou avyon agresè a nan syèl demokratik yo."

Minis Transpo Letoni an, Talis Linkaits, di ajans nouvèl lokal LETA ke desizyon peyi a pran pou fèmen espas ayeryen li pou avyon Ris yo pral fèt an kowodinasyon ak Estoni, Lityani epi Inyon Ewopeyen an.