Ayiti: Lansman yon Manifestasyon Jeneral pou Egzije Demisyon Prezidan Jovenel Moïse

Mouvman Altènativ Tèt Ansam pou rebati Ayiti, ki reyini pifò pati politikopozisyon an tankou MOPOD, Pitit Dessalines, Twazyèm Vwa, lanse yon manifestasyon jeneral pou fòse Prezidan Jovenel Moise renmèt pouvwa a.

Nan vil Okay, lapolis pat resevwa demand otorizasyon militan yo te mande l jedi 19 septanm nan pou manifestasyon an. Militan sa yo di y ap pran lari a pandan yo mande lapolis pran responsabilite l.

Pandanstan, Prezidan Jovenel Moise ap kite peyi a dimanch k ap vini la a pou ale New York pou l patisipe nan 74èm asanble jeneral nasyonzini an. Mouvman Altènativ Tèt Ansanm di prezidan Moise pa otorize pale nan non pèp ayisyen an.

Kèk lidè politik tankou Clarens Renois, Edmonde Supplice Bauzile ak Himmler Rebu pale nan laprès pou di moman an mal chwazi pou lidè ayisyen an vwayaje aletranje.

Sepandan, Kòdonatè nasyonal pati politik tèt kale a PHTK, Saintfort Liné Baltazar, soti yon nòt pou mande tout aktè nan vi nasyonal la, espesyalman opozisyon radikal la, chache jwenn yon konpwomi politik ak Prezidan Jovenel Moise pou rezoud kriz sosyo politik ak ekonomik la.

