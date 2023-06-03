Celine Dion Anile 42 Konsè an Ewòp

Celine Dion anile seri konsè li te sipoze bay an Ewòp jiska mwad Avril 2024 akoz lap suiv tretman pou yon maladi neuwolojik ki ra anpil.
Celine anile yon total 42 konsè Ewopeyen - pami yo Peyi Ba, La Frans, Bèljik, Danmark, Novèj, La Suèd, Fenland, Polòy, Repiblik Tchèk, La Suis, Krowasi, Almay, Ongri, Otrich, Angletè, Ekòs ak Irland.
Pi bonè ane sa a, Celine te di sendrom "moun rèd la" te lakoz lap soufri spazm ki afekete kapasite l pou mache ak chante.
Sendwom sa a lakoz misk kò a vin rèd epi douloure. Bagay tankou gwo bwi oubyen si yon moun manyen viktim nan kapab deklanche atak sa yo.