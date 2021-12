Biden Pwomèt 500 Milyon Tès COVID pou Konbat Omicron

Prezidan Joe Biden anonse Madi li pral dispoze 500 milyon tès COVID-19 gratis pou Ameriken yo. Li ajoute ke gouvènman an pral ogmante sipo li pou lopital yo epi mete plis vaksen a la dispozisyon popilasyon an pou kontre yon vag ka kowonaviris ki frape peyi a nan moman sezon ivè a ap antre, an pati akoz varyan omicron an ki gaye rapidman.

Biden deklare nan yon diskou li bay nan Lamezonblanch ke se yon "devwa patriyotik" pou tout Ameriken pran piki a. Li di se yon mezi medikal ki saj tou.

"Se sèl bagay ou ka fè si ou se yon moun ki responsab," prezidan an deklare. "Omicron pa yon jwèt e li gen kapasite pou'l touye'w si ou pa vaksinen."

Biden pa mete dlo nan bouch li non plis, pou kritike moun kap pibliye fo nouvèl sou pande mi a sou rezo sosyal yo ak nan televizyon. Epi li kritike sa yo kap dekouraje moun al pran vaksen an.

"Mwen konnen ou bouke, e mwen konnen ou fristre. Nou tout vle pou bagay sa a fini. Men nou tranpe ladann," Biden deklare. "Nou gen plis zouti a la dispozisyon nou pase sa nou te genyen anvan. Nou pare, e nap pase kap la."

Mond lan ap fè fas ak yon dezyèm sezon fèt kote pandemi a dominen aktivite yo.

Savan yo konnen vaksen yo ofi bon jan pwoteksyon kont maladi sevè ak lanmo.