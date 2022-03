Biden Pral Vwayaje ann Ewòp pou Diskisyon sou Ikrèn

Prezidan Joe Biden, ki t ap rankontre ak yon gwoup òmdafè, pa ekate posiblite pou Larisi ta lanse yon atak sibenetik oubyen itilize zam biyolojik ou chimik nan Ikrèn nan moman konfli a prèske rive sou yon mwa.

Prezidan Biden pale konsa anvan li fè yon vwayaj sou kontinan ewopeyen an kote li pral patisipe nan somè peyi manm l’OTAN yo epi nan 2 lòt rankont: youn ak lidè gwoup G-7 la epi lòt la avèk ofisyèl Konsey Ewopeyen an pou yo abòde sitiyasyon an nan Ikrèn.



Apre sa, nan fen semèn nan, lidè ameriken an gen pou l ale nan Polòy kote li va fè chita-tande ak otorite yo sou dosye refijye ikrenyen yo.