Biden Pral Double Kantite Tès COVID, Mask Gratis Pou Konbat Omicron

Prezidan Joe Biden devwale nouvo mezi federal ke administrasyon li an pral pran pou ede konbat varyan omicron kowonaviris la kap fè ravaj nan peyi a.

Prezidan an te pran la pawòl maten an nan Mezonblanch la.

"Semèn pwochèn nan nap anonse kijan nou pral mete mask bon kalite a la dispozison pèp Ameriken an gratis. Mwen konprann ke moun bouke ak afè mete mask la - mwen konprann sa - men se yon zouti ki vreman itil pou anpeche yon viris moun ka trape fasil tankou omicron an pwopaje. Donk tanpri, tanpri mete mask nou," prezidan an deklare.



Li bay enfòmasyon tou sou yon sit entènèt kote moun ka kòmande tès COVID-19.



"Nou pare pou'l mete an liy yon sit entènèt semèn pwochèn nan kote ou ka kòmande tès COVID gratis ke yo va ekspedye pa lapòs lakay ou. Epi met sou 500 milyon tès - yon demi milya - ke nap achte pou voye bawou lakay ou gratis - jodia mwen pase lòd bay ekip mwen an pou yo achte 500 milyon an plis ke yo va ditribye gratis," Biden fe konnen.

Jefò a vini nan moman ka kowonaviris yo rive nan yon pwen kritik Ozetazini.

Apati semèn pwochèn 1,000 anplwaye militè medikal pral komanse rive nan divès eta pou ede lopital yo jere pasyan kowonaviris yo. Yo se: Michigan, Nouyòk, New Jerze, Ohio, ak Rhode Island.