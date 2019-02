Ayiti: Reyaksyon Kò Gwoup la sou Dènye Evenman Politik yo nan Peyi a

Kò Gwoup la ki gen ladan reprezantan Nasyon Zini, Anbasadè Kanada, Etazini, reprezantan l’OEA ak lòt peyi pibliye yon kominike pou l di li pran not sou revandikasyon manifestan ki tap pwoteste pandan jounen 7 Fevriye 2019 la.

Kò Gwoup la deplore sitiyasyon zak vyolans ki lakoz moun pèdi lavi yo ak pakèt dega materyèl yo anrejistre pandan mouvman leve kanpe yo, an mèm tan tou, li salye lapolis ki pandan sitiyasyon sa a fè prèv pwofesyonalis li.

Manm Kò Gwoup la lanse apèl pou aktè yo nan sosyete ayisyèn nan e an premye lye, otorite leta yo pou angaje yo nan yon daylòg konstriktif ant tout sektè yon fason pou rive idantifye mwayen ki pi bon pou rezoud kriz ekonomik e politik Ayiti twouve l jounen jodi a.

Sou menm lide sa a, Kò Gwoup la ankouraje gouvènman an pou l akselere refòm estriktirèl yo ki dwe pèmèt yon meyè jesyon resous leta a, amelyore kondisyon vi popilasyon an kap soufri, lite kont patipri ak favorize yon klima ki kapab atire envestisman epitou ankouraje devlopman sektè pwodiksyon an – e se tout bagay sa yo ki pral pèmèt peyi a avanse ekonomikman.

Kò Gwoup la raple ke nan yon demokrasi, chanjman politik fèt atravè eleksyon, non pa nan zak vyolans. Kò Gwoup la egzòte pouvwa ekzekitif la ak pouvwa lejislatif la pou mete tèt yo ansanm pou finalize e pibliye lwa elektoral la ak bidjè 2018-2019 la san delè nan objektif pou eleksyon oktob 2019 yo kapab rive fèt lib, jis e transparans yon fason pou evite yon vid enstitisyonèl.

Kò Gwoup la ankouraje yon bon jan dyalòg ant tout sektè pou rive kontrui yon Ayiti ini, fò e san pas pouki.

Nòt sa a pibliye nan moman opozisyon an lanse depi kèk jou yon operasyon barewout pou fòse demisyon prezidan Jovenel Moise. Prezidan an deklare li pap demisyone pandan li mande sektè kap mande pou l demisyone yo pou vin chita pale ak li nan kad dyalòg nasyonal la.