Ayiti: Plizyè Òganizasyon Politik Ini yo pou Mande Demisyon Chèf Leta a yo Rann Responsab Kriz Politik e Sosyal la

Plizyè pati politik regwoupe yo ansam pou lanse yon jounen mobilizasyon nasyonal vandredi 20 septanm 2019 la nan okazyon anivèsè nesans anperè Jean Jacques Dessalines pou kontinye mande demisyon Prezidan Jovenel Moise.

Pami òganizasyon ki siyen nòt la genyen Altènativ Tèt Ansanm pou Rebati Ayiti, Sektè Demokratik ak Popilè a, FOP, Pitit Desalin, MOPOD, AAA, Inisyativ Patriyòt Maryen, Inyon Fòs Demokratik, Mouvman twazyèm Vwa a.

Prezidan Jovenel Moise, ki gen kèk tan depi li pa pran lapawòl, gen pou l ale nan Nasyonzini semen pwochèn nan pou l patisipe nan 74èm asanble jeneral òganizasyon entènasyonal la. Yon group nan opozisyon an avèti pou di lidè ayisyen an pa kalifye pou l pale nan non pèp ayisyen an.