Ayiti: Absans Lwa Elektoral Mete an Kesyon Dire Manda Plizyè Senatè

Chanm depite ayisyen an ale an vakans lendi 9 septanm 2019 la apre fèmti 2èm sesyon òdinè ane lejislati a. Depite yo, manda yo ap fini premye lendi janvye 2020, ale kite peyi a san yon lwa finans, pa gen yon lwa elektoral non plis tou yo pa ratifye akò prè Ayiti sot siyen ak Taiwan ansanm ak yon enstitisyon finansye entènasyonal.



Bò kote pa l Prezidan Sena a, Carl Murat Cantave, ki t ap fèmen sesyon an, pwofite okazyon an pou l raple kòlèg li yo senatè yo gen yon manda 6 zan dapre konstitisyon amande a.

Deklarasyon sa a kontrè ak pawòl k ap pale kòmkwa manda yon tyè Sena a ap fini an janvye 2020 donk nan 4 tran. Senatè Willo Joseph se premye palmantè ki te soulve kesyon dire manda senatè yo men gen kèk lòt tankou Senatè Antonio Cheramy ki dakò manda l ap fini an Janvye 2020.