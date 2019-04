Ayiti: 3 Kandida Potansyèl Sou Lis pou Chwa Nouvo Premye Minis la

Prezidan ayisyen an Jovenel Moise anonse sou rezo sosyal Twitter li rankontre ak prezidan 2 chanm yo pandan wikenn nan sou chwa Premye Minis la. Dapre mesaj lidè 2 chanm yo Prezidan Sena a Carl Murat Cantave ak prezidan chanm depite a Gary Bodeau mete sou rezo sosyal Twitter, rankont la, ki te dire 3zèd-tan debouche sou 3 kandida potansyèl.

Premye Minis a.i. a, Jean Michel Lapin, Madanm Marjorie Alexandre Brunache, epi ansyen senatè Sid la e majistra vil Okay, Jean Gabriel Fortune. Prezidan Jovenel Moise pral soumèt youn nan 3 non sa yo bay palman an k ap gen pou ratifye chwa a apre Premye Minis deziye a va fin prezante politik jeneral li devan 2 chanm yo separeman.

Nan mitan mwa mas 2019 pase a, Chanm Depite yo te pran yon desizyon pou ranvwaye Premye Minis Jean Henry Céant ak tout gouvènman an.

Depite yo te vote (93 vwa pour, 6 kont, e 3 abstansyon) pou sansire premye minis Jean Henry Céant ki nan moman, te retwouve li nan Sena a pou yon lòt seyans entèpelasyon.