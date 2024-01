'Oppenheimer Dominen Nominasyon pou Pri Oscar

Se maten an (23 Janvye) ke yo anonse nominasyon pou pi gwo pri nan endistri sinema a, an palan de Oscar yo.

Film ki resevwa nominasyon pou Meyè Film Ane a se: "American Fiction"; "Anatomy of a Fall"; "Barbie"; "The Holdovers"; "Killers of the Flower Moon"; "Maestro"; "Oppenheimer"; "Past Lives"; "Poor Things"; epi "The Zone of Interest".

Aktris Lily Gladstone, ki se vedèt "Killers of the Flower Moon", tounen premye Amerikèn Endyèn ki resevwa yon nominasyon nan kategori pou meyè aktris la. Pou 10e fwa, sineyas Martin Scorsese resevwa yon nominasyon pou meyè sineyas.

Sepandan aktè Leonardo DiCaprio limenm pa resevwa nominasyon pou meyè aktè.

Pami film ki ranpote nominasyon nan kategori dokimantè a gen "20 Days in Mariupol," ki gen pou wè ak lagè Ikrèn nan, e ki se yon pwodiksyon konjwen ant Associated Press ak PBS Frontline. Li pral fè konpetisyon pou pri meyè dokimantè a.