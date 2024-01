'Bachelorette' Rachel Linday ap Divòse Apre 4 an Maryaj

Vedèt televizyon Amerikèn Rachel Lindsay, ki ranpòte renome nan pwogram televizyon "Bachelorette" la ap divòse ak mari li, Bryan Abasolo apre 4 an d maryaj.

Pwogram televizyon sa a, ki popilè anpil Ozetazini santre sou yon fanm selibatè kap chache yon moun pou marye. Pandan seri a selibatè a -sa yo rele "Bachelorette" an Angle, rankontre yon gwoup gason ke yo chwazi pou li kòm potansyèl mari - e o fi e a mezi li soti ak sa yo ke li pi renmen epi pwogram nan fini ak swa yon fiyansaj swa selibatè a deside pa gen okenn moun li vle marye nan gwoup la.

Se mari a, Abasolo ki mande divòs la dapre dokiman legal tribinal Sipreryè Los Angeles la pibliye Madi. Misye site kom rezon mezantant ki enposib pou rezoud. Dokiman an endike mesye dam yo separe 31 Desanm.

"Apre plis pase 4 an maryaj, Rachel avèm nou pran desizyon difisil pou l separe epi rekomanse vi nou" - se sa Abasolo di nan yon deklarasyon li pibliye sou kont Instagram li. Li ajoute:

"Si ou renmen tèt ou ak patnè ou pa fwa ou oblije lage sa."

Lindsay te parèt nan sezon 21 "The Bachelor" (ki se seri maskilen an) epi apre sa li te ranpòte renome kòm premye fanm nwa ke yo te chwazi kòm "Bachelorette" an 2017. Se konsa li te chwazi Abasolo kòm fiyanse li nan fen pwogram nan epi yo te marye an 2019.

Lindsay se yon avoka ak ekriven. Sa pa gen lontan, li te kite djòb li kòm korespondan nan pwogram televizyon sou vedèt yo ki rele "Extra".

Abasolo limenm travay kom chiropraktè (yon kalite doktè ki espesyalize nan kapasite kò a pou geri tèt li).

Nan deklarasyon li, Abasolo mande moun respekte fanmi yo ak zanmi yo pandan yap eseye jere kriz sa a.

Lindsay bo kote pa li poko fè okenn komantè sou kestyon an dirèkteman sou rezo sosyal yo. Piblisis li yo pa reponn demann Associated Press fè pou kòmantè. Nan yon mesaj li te pibliye sou kont Instagram li an lavèy Joudlan, Lindsay dekri ane 2023 a tankou "youn nan ane pi difisil nan lavi li."

Mesye-dam yo pa gen okenn timoun. Abasolo ap mande pou Lindsay ba li lajan chak mwa apre divòs la epi peye frè avoka li yo. Dokiman legal divòs la pa endike si koup la te gen an plas yon ako prenipsyal ki ta detaye kijan yo dwe pataje byen yo.