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Politik

Izrayèl-Hamas: Prezidan Chinwa a Xi Mande pou Batay la Sispann, Epi pou Libere Sivil yo

China's President Xi Jinping sits next to other world leaders during the Asia-Pacific Economic Cooperation conference in California, Nov. 16, 2023.
China's President Xi Jinping sits next to other world leaders during the Asia-Pacific Economic Cooperation conference in California, Nov. 16, 2023.

Prezidan Chinwa Xi Jinping mande Madi 21 novanm nan pou ni Izrayèl ni Hamas sispann konba yo imedyatamn.

Nan menm deklarasyon sa yo Xi mande "liberasyon sivil yo" nan konfli a.

Prezidan chinwa a te fè deklarasyon sa yo pandan yon somè ekstraòdinè ki te fèt vityèlman ak peyi manm gwoup BRICS la (yon oganizasyon entègouvènmantal ki gen kom manm Brezil, Larisi, End, Lachin ak Afrik di Sid).

Li te deklare: "Tout pati nan konfli a dwe imedyatman sispann tire kout zam ak ostilite yo, e mete fen ak tout vyolans ak atak ki vize sivil yo, epi lage prizonye sivil yo pou evite plis moun viktim e evite plis moun soufri."

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