Beatles yo Pibliye yon Dènye Chanson

Gwoup Beatles la pibliye dènye chanson li. Li rele "Now and Then" savledi tanzantan - e se yon bagay moun paka kwè. Mizik la dire 4 minit 8 segond e li se premye e sèl chante orijinal gwoup ikonik Britanik Beatles la ki pibliye nan 21em syèk la.

Yon kont a rebou epi apre sa mizik gita akoustik an suit piyano debouche sou vwa defun atis gwoup la, John Lennon.

Chanson an pibliye 40 an apre asasina Lennon nan, e 2 zan apre lanmò George Harrison. Gwoup la pibliye Now and Then ansanm ak yon lòt chante popilè gwoup la ki rele "Love Me Do" ki te yon gwo hit an 1962.

Sa ki enteresan nan piblikasyon an se ke yo te sèvi ak entelijans atifisyèl pou pwodui tub sa a. Nan anrejistreman orijinal la, vwa Lennon te kache, li te difisil pou tande piyano a, dapre sa Paul McCartney di jounalis yo. E nan epòk kote yo te anrejistre l, teknoloji pou separe vwa a ak mizik la pat egziste.

Tout sa te chanje an 2022, le gwoup la ki se yon duyo kounyea te jwenn mwayen pou sevi ak menm teknoloji yo konn sevi pou restore mizik, pou separe vwa yo epi itilize eleman sa yo pou kreye chante a.