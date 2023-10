Hamas di li Libere 2 Otaj Ameriken Gwoup Islamis Hamas la deklare Vandredi li libere 2 otaj Ameriken - Judith ak Natalie Raanan yon manman ak pitit fi - pou sa li dekri tankou "rezon imanitè" apre Qatar te aji kom medyatè. Biwo Premye Minis Benjamin Netanyahu konfime nouvel la Vandredi. Hamas fè dappiyanp sou medam yo nan kibbutz (yon espèz de konbit Juif) Nahal Oz la tou pre frontyè Gaza a. Yo nan wout kounyea pou al nan yon baz militè nan rejyon santral Izrayèl dapre yon deklarasyon biwo Netanyahu pibliye. Laprès Ameriken di medam yo se moun Evanston, ki se yon banlye Chicago. Potpawol zèl ame Hamas la, Abu Ubaida pibliye yon deklarasyon ki anonse liberasyon an. Se premye otaj yo libere depi nèg ame Hamas yo te antre Izrayèl 7 Oktob pase a epi touye 1,400 moun epi pran apepre 200 otaj. Chanèl 13 Izrayelyen an konfime liberasyon 2 otaj yo men li pa bay okenn lot detay. Izrayèl ratibwaze yon katye nan no Gaza pi bonè Vandredi apre li te bay fanmi ki abite nan zon nan 30 minit pou yo chape poul yo. Atak Izrayelyen an frape yon legliz Otodoks Kretyen kote moun te pran abri. Izrayel sèmante pou l elimine Hamas nèt. Hamas kontwole Gaza. Se konsa Izrayèl lanse atak san gade deye kont anklav la - sa ki mete 2,3 milyon abitan zon nan nan gwo danje. Li entèdi tou livrezon manje, gaz ak medikaman. Sekretè Jeneral Nasyonzuni al vizite Gaza ak Ejipt Vandredi. Li deklare fok yo pèmèt asistans imanitè antre pi vit posib. Gen omwens 4,137 Palestinyen ki mouri, pami yo plizye santèn timoun, epi 13,000 ki blese nan Gaza, dapre sa ministè sante piblik Palestinyen an fè konnen. Read more









Biden: Sipò pou Izrayèl ak Ikrèn 'Esansyèl' pou Sekirite Etazini Prezidan Joe Biden pwononse dezyèm diskou li nan Biwo Oval Lamezonblanch la Jedi swa, pou esplike poukisa Etazini apiye Ikrèn ak Izrayèl nan moman peyi sa yo ap mennen lagè. Biden di sipò a "esansyèl pou sekirite nasyonal Lèzetazini." "Se gras ak lidèship Etazini ke mond lan ka travay ansanm. Alyans Ameriken yo pwoteje Lèzetazini. Prensip Ameriken yo se sa ki mete nou apa ak lot nasyon ke nou ta renmen travay ak yo. Pou riske tout bagay sa yo si nou vire do nou bay Ikrèn, vire do nou bay Irzayèl - pa vo lapèn. Se poutèt sa mwen pral voye yon deman ijan bay Kongrè a demen pa rapo ak bidjè apou finanse bezwen sekirite nasyonal Etazini epi apiye patnè esansyèl nou yo lot bo dlo, pami yo Izrayel ak Ikrèn. Se yon envestisman entelijan ki pral bay bon randman pa rapo ak sekirite Etazini pandan plizyè jenerasyon." Diskou a te yon opòtinite pou Biden esplike poukisa Etazini gen obligasyon pou l ede tou le 2 peyi yo, epitou ankouraje palmantè Ameriken yo pou yo dispoze lajan pou fè sa. "Se yon envestisman entelijan ki pral bay bon randman pou sekirite Etazini pandan plizyè jenerasyon." Administrasyon an gen entansyon mande plizyè milya dola asistans militè siplemantè pou Izrayèl ak Ikrèn. Biden vle lajan tou pou fòs defans Taiwan nan epi pou jere migran kap debake sou fwontyè sid Etazini pataje ak Meksik la.









Guterres Lanse Apèl pou Aksè Imanitè 'Tou Suit' pou Gaza Nan moman pwovizyon pwodui premye nesesite yo ap diminye anpil nan Gaza, Sekretè Jeneral Nasyonzuni, Antonio Guterres lanse apèl pou aksè imanitè a anklav la, ki anba syèj. Guterres ap vwayaje nan Mwayèn Oryan an pou gade preparasyon LONU ap fè pou livre yon pakèt sipò pou Gaza. Guterres di jounalis yo ke pandan prèske 2 semèn moun Gaza ap viv prèske san gaz, manje, dlo, medikaman ak lot pwodui premye nesesite. Maladi ap pwopaje. Pwovizyon yo ap diminye, moun ap mouri." Li dekri sityasyon an tankou yon moman kriz an pwofondè tankou sa rejyon an pa konstate depi plizyè dizèn lane. Li di se atak "atwòs" Hamas lanse kont Izrayèl 7 Oktòb pase a ki lakoz syèj Izraelyen an ak bonbadman li sanzarè kont Gaza. Chèf LONU an mande 2 aksyon imanitè tou suit fas ak katastwòf imanitè a. Li mande pou Hamas lage san kondisyon tousuit, tout otaj yo. Li mande Izrayèl poul sispann tou suit bloke aksè a asistans imanitè pou ke yo ka reponn bezwen de baz moun Gaza yo. "Okenn solisyon pa posib san kreyasyon yon eta Palestinyen endepandan, bò kote Izrayèl kote gen garanti sekirite sou tou le 2 bò yo ann akò ak rezolisyon entènasyonal yo ak akò ki te tabli ant 2 pati yo."

Guterres gen pou l patisipe nan yon somè entènasyonal sou Gaza ke Prezidan Ejipsyen an ap òganize pou Samdi sa a 21 Oktòb.









Lapolis Arete Plis Pase 300 Manifestan ki tap Pwoteste Kont Lagè Izrayèl-Hamas la bò Capitol la Plis pase 300 moun jwenn arestasyon yo poutèt yo tap pwoteste ilegalman pou mande yon seselfe nan lagè ant Izrayèl ak Hamas la. Gen 3 moun ke yo akize dèske yo te atake lapolis apre yo te desann sou Capitol la ki se syèj palman Etazini. Plizyè santèn gwoup militan Juif yo te debake nan biwo Kongrè a Mèkredi. Yo te gen sou yo mayo ki di "Juif yo di Seselfe Kounyela a" e yo te chante "kite Gaza viv" epi "pa fè l nan non mwen" anvan lapolis ki pwoteje Capitol la te mete yho anba kod. Manifestasyon entèdi andedan bilding Capitol yo e lapolis di yo te avèti moun yo lè yo te antre nan biwo Cannon House la ke yo dwe sispann anvan yo te komanse arete yo.