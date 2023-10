Blinken Tounen Izrael Sekretè Deta Antony Blinken tounen Izrael Lendi apre vizit nan plizyè peyi nan rejyon Mwayèn Oryan an. Blinken di Lèzetazini ap travay ak Ejipt epi LONU pou asire asistans ka antre Gaza pou moun ki nan bezwen yo. Blinken reafime sipo Lèzetazini pou Izrael nan lit li kont Hamas pandan rankont li te genyen ak lidè peyi Bahrain, Ejipt, Jodani, Otorite Palestinyen an, Qatar, Arabi Saoudit ak Emira Arab Uni. Nan pale li te fè Dimanch apre rankont li ak prezidan Ejipsyen an Abdel Fattah el-Sissi, Blinken te deklare fason Izrael egzèse dwa li pou l defann tèt li ak pèp li gen yon enpòtans total-kapital. "Izrael gen dwa vreman vre e li gen obligasyon pou l defann tèt li kont atak sa yo ke Hamas ap lanse kont li, epi fè sa l kapab pou asire sa pa janm rive ankò. Jan mwen te di l nan Tel Aviv, e Jan Prezidan Biden di l fason Izrael fè sa enpòtan. Fòk li fèl yon fason ki re-afime prensip nou pataje yo vizavi lavi kretyen vivan ak diyite imen, epi pran tout prekosyon posib pou evite touye sivil."

El Sissi bò kote pa li deklare pandan rankont li ak Blinken ke operasyon militè Izrael ap mennen nan Gaza a depase "dwa li genyen pou l defann tèt li" e ke li finn tounen kounyea yon "punisyon kolektif", dapre sa laprès leta Ejipsyen an rapòte. Se deklarasyon pi sevè yon lidè Arab fè an piblik pandan vizit Blinken nan. Rankont Blinken yo te vize anpeche konfli a pwopaje pi plis nan rejyon an epi ede jwenn liberasyon otaj Izraelyen ak Ameriken Hamas kenbe yo. Lèzetazini di yon pos fwontyè ant Gaza ak Ejipt pral relouvri, men dat pou sa fèt poko klè nan moman Nasyonzuni lanse avètisman pou di pral gen konsekans imanitè grav nan Gaza. Izrael limenm di Palestinyen kap viv nan rejyon nò anklav la ke yo dwe pati kite zòn nan anvan li tanmen operasyon militè li a. Read more









See all News Updates of the Day

Lidè Inyon Ewopeyen yo Pral Fè Chita Tande pou Diskite sou Konsekans Lagè Izrael-Hamas la Yon responsab wo plase Inyon Ewopeyen an deklare lidè blòk la pral fè yon rankont o somè dijans Madi nan moman kè sote ap ogmante pou lagè Izrael-Hamas la pa ogmante tansyon ant kominote Juif ak Arab yo an Ewòp. Inyon Ewopeyen an gen kè sote pou plis refije pa debake lakay yo pou chache azil. Prezidan Konsèy la, Charles Michel deklare "konfli a taka gen konsekans sekiritè grav pou sosyete nou yo." Depi atak Hamas la 7 Oktòb pase a, La Frans entèdi tout manifestasyon pwo-Palestinyen e kantite atak kap fèt kont Juif yo ogmante. Gen manifestasyon ki dewoule nan lòt peyi Ewopeyen. Almay ogmante sekirite a lakay li tou, epi entèdi manifestasyon pou apiye Hamas. Lidè yo pral eseye retabli lòd la tou, apre kèk mesaj piblik depaman e anbarasan. Read more









Biden Ranvwaye yon Vizit li te Sipoze Fè nan Kolorado nan Moman Konfli Izrael-Hamas la ap Entansifye Prezidan Joe Biden ranvwaye yon vwayaj li te gen pou l fè Lendi nan Colorado, e li pral rete Washington pito pou konsantre l sou konfli nan Mwayèn Oryan an kap entansifye. Prezidan Demokrat la mete sou kote yon opòtinite pou l chante lwanj akonplisman ekonomik li yo pandan lap postile pou yon dezyèm manda. Biden tapral nan zon Depite Lauren Boebert la Lendi, kote li tapral vizite yon gwo enstalasyon elektrisite ki mache ak van. Olye de sa, Biden pral rankontre konseye li yo pou diskite sou Izrael. Biden ap reflechi pou wè si li ta dwe al vizite rejyon an pou montre sipo li pou Izrael apre atak sipriz Hamas lanse 7 Oktòb la ki lakoz plis pase 1,400 moun mouri. Read more









Lidè Sena Etazini Schumer di Kongrè a Pral Kouri Vit Apwouve Asistans Militè pou Izrael Lidè Majorite Sena Etazini an, Senatè Chuck Schumer deklare Dimanch nan Tel Aviv ke sena a pal prese vit apwouve yon pwojè asistans militè pou ede Izrael nan lagè kont gwoup Islamis Palestinyen Hamas la. Schumer deklare pandan yon konferans pou laprès an Izrael: "Nou pral travay pou apwouve asistans la rapido-presto nan sena a, e lidè Izraelyen yo di nou klèman yo bezwen asistans la osito posib." Schumer di pami demann Izrael fè yo genyen plis entèseptè pou sistèm defans anti-misil Iron Dome li an, kap opere san-rete pou desann obu Hamas ap lanse depi Gaza epitou minisyon presizyon. Read more