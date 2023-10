Qatar ap Eseye Louvri yon Koridò Imanitè pou Asistans Ka Rive Gaza Peyi Qatar ap eseye louvri yon koridò imanitè pou ke asistans ka rive jwenn Gaza, dapre sa Premye Minis la, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani deklare Vandredi pandan yon konferans pou laprès konjwen ak Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken. Premye Minis la lanse apèl bay patnè peyi a, sitou Lèzetazini pou yo pwoteje sivil yo kont konsekans kriz la. Read more









Schumer di Lap Dirije yon Gwoup Senatè Bipatizan ki Pral Izrael pou Montre Sipò yo Senatè Chuck Schumer, ki se lidè Majorite Sena Etazini an pral Izrael wikèn sa a pou diskite sou resous Lèzetazini taka dispoze pou ede peyi a nan lagè li kont Hamas. Biwo Demokrat la, ki reprezante Nouyòk nan Sena a deklare Vandredi ke li pral dirije yon gwoup bipatizan (setadi ki gen Demokrat kou Repibliken ladann) ki prale Izrael pou montre "sipò san gade dèyè Etazini genyen pou Izrael." Schumer se premye lidè majorite Juif Sena a, e li se responsab Ameriken Juif pi wo plase nan peyi a. Vizit la vini nan moman Kongrè a ap konsidere konbyen lajan ak ekipman li ka voye bay Izrael. Pandansetan, Sekretè Deta Antony Blinken epi Sekretè Defans Lloyd Austin vwayaje Izrael semèn sa a.









Sekretè Defans Ameriken Austin di Netanyahu "Nap Apiye w" Apre Atak Hamas la Sekretè Defans Etazuni Lloyd Austin di lidè Izraelyen yo pandan vizit li nan peyi a yo gen sipò li, premye semèn lagè a kont gwoup militan Hamas la. Austin pa kritike Vandredi, apèl Izrael lanse e ki fè tout moun sezi, pou mande yon milyon sivil evakye rejyon nò Gaza anvan sa anpil moun krenn pral yon ofansif terès. Austin te rankontre Premye Minis Izraelyen Benjamin Netanyahu ak minis defans li epi Kabinè Lagè a. Vwayaj Austin nan vini yon jou apre Sekretè Deta Antony Blinken te rive nan rejyon an pou eseye evite pou konfli a pa pwopaje nan rejyon an. Prezidan Joe Biden di pwogram "60 Minutes" chèn televizyon CBS la ke li pral pale Vandredi ak fanmi otaj Ameriken Hamas kenbe yo.









Palestinyen Kouri Kite Rejyon Nò Gaza Apre Izrael Pase Lòd Bay 1 Milyon Moun pou yo Evakye Lame Izrael la avèti yon milyon Palestinyen pou yo evakye rejyon nò Gaza epi pran direksyon sid teritwa a ki anba syèj. Se premye fwa Izrael pase yon lòd konsa bay prèske mwatye popilasyon an anvan yon envazyon terès li gen entansyon fè kont gwoup militan Hamas la. LONU lanse avètisman pou di se pral yon gwo kalamite pou yon gwo kantite moun konsa ap kouri kite teritwa a. Hamas limenm bay Izrael vag epi di se tou senpleman yon taktik yap sèvi e ke Palestinyen yo ta dwe rete lakay yo. Gwoup militan an te lanse yon atak sipriz brital kont Izrael sa gen prèske yon semèn desa epi tire plizyè milye obu kont Izrael apre sa.