Responsab Hamas di Iran ak Hezbollah Pat Jwe Okenn Wòl nan Atak Kont Izrael la Yon responsab wo plase gwoup militan Palestinyen Hamas la di se yon ti gwoup komandan wo plase nan Gaza sèlman ki te o kouran de atak sipriz kont Izrael la davans. Ali Barakeh di Associated Press ke menm alye pi pwoch Hamas yo pat ranseye sou kilè atak la tapral dewoule. Misye demanti rapo ki di kom kwa Iran ak Hezbollah Libanè a ede planifye atak la. Men li di yo pral rejwenn batay la si Gaza fè fas ak yon "lagè kap chache elimine l tout bon". Misye demanti tou ke atak la te vize deraye jefò Etazini ap mennen pou ede Izrael tabli relasyon diplomatik ak Arabi Saoudit. Misye di Hamas pare pou yon lagè kap dire lontan.









Etazini Kòmanse Livre Zam bay Izrael Lèzetazini deja kòmanse livre zam ak minisyon esansyèl ansanm ak ekipman militè bay Israel, dapre sa Lamezonblanch fè konnen Lendi. Pandansetan, Pantagon nan ap revize envantwa li pou wè ki lòt bagay li taka voye bay Izrael rapidman pou ogmante kapasite militè li. Lagè a deja antre nan 4èm jounen li. John Kriby, pòt pawòl Konsèy Nasyonal Sekirite a konfime livrezon an. Prezidan Joe Biden pare pou l pwononse yon diskou sou atak Hamas yo Madi apremidi. Etazini konfime gen 11 Ameriken ki mouri nan atak la. Yon responsab wo plase Depatman Defans la lanse avètisman tou pou di Etazini gen je l brake sou Hezbollah ak lòt gwoup Iran apiye yo.









Gwoup Asistans yo Kouri pou Ede nan Moman Lagè Izrael-Hamas la ap Entansifye Gwoup imanitè yo ap kouri pou ede sivil ki bloke pandan lagè ant Izrael ak Hamas lap ap entansifye. Yap eseye detèmine ki tip operasyon sekou yo ka mennen an sekirite. Jefò yo vinn pi konplike kounyea akoz blokaj Gaza a epi batay kap kontinye. 2 jou apre militan Hamas yo te lanse yon atak ki siprann mond la ann antye, Israel ogmante atak ayeryen li yo kont baza epi bloke pwovizyon manje, gaz ak lòt pwovizyon anko pou yo pa antre sou teritwa a. Mezi sa a ogmante kè sote Nasyonzini genyen, ansanm ak plizyè lòt gwoup asistans ki sipliye Izrael pou l ba yo plis aksè pou ede Palestinyen ki bloke nan mitan batay la. Pandansetan, gen kèk oganizasyon ki mennen operasyon an Izrael ki di yo pral ogmante jefò asistans yo tou.









X Pwomèt Repons nan Pi Wo Nivo sou Mesaj ki Gen pou Wè ak Konfli Israel-Hamas la Rezo sosyal X la, ke moun te konnen kòm Twitter anvan, di lap eseye pase a l aksyon sou yon seri mesaj moun ap pibliye ki montre karnaj lagè a, pawòl vyolan ak konpòtman rayisab vizavi lagè a. X di lap trete kriz sa a epi reponn ak mesaj yo nan nivo pi wo a. Sepandan gwoup ki veye sakap pase sou rezo yo di gen anpil dezenfòmasyon sou lagè a ki pibliye sou platfòm milyadè Elon Musk te achte ane pase a. Musk rekomande kèk kont ki pa fyab kap pibiye mesaj sou lagè a. Reduksyon li fè nan anplwaye yo apre li te pran kontwòl Twitter ane pase a lakoz gen mwens moun ki responsab pou efase e pase a laksyon sou mesaj ki vyole politik platfòm nan.