Izrael di Li Lanse Dè Santèn Frap sou Pozisyon Hamas nan Gaza Israel di lendi li lanse dè santèn frap aeryen sou kèk pozisyon Hamas nan Gaza, pandan twoup israel t ap travay pou chase militan Hamas ki kontinye ap goumen nan sid Israel. Pòtpawòl lame Israel Lyetnan Kolonel Richard Hecht di jounalis ke batay t ap kontinye 7 kote andan Israel e ke sa ap pran plis tan ke li te espere pou li repouse militan Gaza yo ki te koumanse antre Samdi a. Yon lòt pòtpawòl, Lyetnan Kolonel Johanthan Conricus, di Israel te deja rele 100-mil rezèvis pou antre yo nan batay. Conricus di atak Hamas sou kèk zonn ann Israel ki gen fwontyè ak Gaza enplike mil militan ki te antre ann Israel. Atak la touye 700 sivil ak solda israelyen e blese plis pase 2-mil-100 lòt Conricus di, « Se pi move jou nan tout istwa Israel. » Lidè Majorite nan Sena Etazini an Chuck Schumer di 4 Ameriken pou pi piti te pami mò yo, e ke bilan an ka moute toujou. Pami mò yo gen tou moun Grand Bretay, Lafrans, Nepal, Tayland ak Ikrèn, dapre deklarasyon nasyon sa yo. Depatman Defans Etazini, Pentagòn nan ap voye ekipman ak minisyon bay Israel e pase lòd pou yon pòt-avyon Lamarin al pran pozisyon nan lès Lanmè Mediterane. Israel frape Gaza nan kraze kay, tinèl, yon sant ransèyman Hamas, yon izin pwodiksyon zam ak kay dirijan Hamas. Ministè sante palestinyen di 413 Palestinyen pèdi lavi yo.









Lachin Reyaji sou Atak Hamas Lanse Kont Izrael la Ministè afè etranjè LaChin bay repons li dimanch apre atak sipriz ke militan Hamas sot lanse, e li mande pou tout pati yo mete dlo nan diven yo, kote li repete menm pozisyon LaRisi a. « LaChin gen gwo enkyetid poutèt tansyon ak vyolans ki ogmante ant Palestin ak Israel. Nou mande tout pati yo pou yo mete dlo nan diven yo touswit epi mete fen nan batay yo pou pwoteje sivil epi evite pou sityasyon an pa vin pi grav," se konsa yon pòtpawòl Ministè Afè Etranjè Chinwa te pale dimanch. Pòtpawòl la ajoute, « Prensipal mwayen pou soti nan konfli a se aplike solisyon 2 eta a e tabli yon Eta Palestin endepandan, » se konsa pòtpawòl la te pale. Yon responsab nan anbasad Israelyen nan Peken ekri dimanch sou platfòm X, ki te rele Twitter anvan, ke Israel te espere ke LaChin ta bay yon kondanasyon pi solid. "Se pa lè moun ap mouri asasinen nan lari pou moun ap pale de solisyon 2 eta, » se sa Yuval Waks, yon gwo zotobre nan anbasad israelyen nan Peken di jounalis yo.









Etazini Pral Voye Bato Lagè li nan Es Mediterane a pou Apiye Izrael Sekretè Defans Etazini Lloyd Austin fè konnen li pase lòd pou gwoup bato lagè Ford yo fè vwal pou rejyon ès lanmè Mediterane a epi fè preparasyon pou ede Israel apre atak sipriz Hamas lanse, ki lakoz plis pase 1,000 moun mouri e dè milye blese sou tou le 2 bò yo. Pandansetan, yon responsab Ameriken di rapò preliminè yo endike omwens 4 sitwayen Ameriken pèdi lavi yo nan atak yo e gen yon lòt 7 ki sou lis moun ki disparèt yo. Bato lagè USS Gerald Ford la ak apepre 5,000 matlo li yo gen yon seri avyon de gè abò li. Gen bato kwazye ak lòt bato lagè kap akonpaye li nan yon demonstrasyon lafòs ki pare pou reponn a nenpòt ki sityasyon epi menm anpeche zam rive jwenn Hamas. Li gen kapasite sou pou fè siveyans.









Lagè ant Palestinyen ak Izrayelyen yo Gen Gwo Enpak sou Lavi Timoun yo Lagè ant Palestinyen ak Izrayelyen yo genyen gwo enpak sou lavi anpil moun espesyal timoun yo.



Israa Al-Qishawi, se yon refije 13 lane kap etidye nan yon lekol Nasyonzuni (UNRWA). "Mwen ta renmen tankou yon timoun nòmal, k ap viv san lagè, san misil pou nou ka ale lakay nou ansekirite." Nan twazyèm jou lagè a, ak yon ti chans pou yo ta sispann tire, plizyè douzèn rezidan te kouri kite kay yo nan Gaza pou al abrite yo nan yon lekòl Nasyonzini genyen. Israa al-Qishawi, 13 lane, tap esplike difikilte yo genyen pou dòmi nan salklas ki gen anpil moun epi sèvi ak twalèt ki pa gen rezèv dlo. “Kite m montre w sal klas la, mwen paka dòmi nan mitan lannwit poutèt atak aeryen yo, mwen te ale nan twalèt la chak minit paske mwen pè wòkèt yo, nan chanm mwen dòmi an pa itil anyen, mwen ka toujou tande wokèt yo. Sa a se chanm kote mwen dòmi an, touprè fenèt yo." Daprè Israa lagè a te yon sipriz, yo te ale lekòl lè fize a te frape lanmè a, yo te panse se te jis antrenman, men sete yon bon wòkèt, se gè a kite deklannche, gè a te vini toudenkou epi yo te pè.



Israa te kontinye pou di: "Kounye a nou ap dòmi isit la, pa gen espas. Nou tout ap dòmi isit la, epi Izrayelyen yo ap frape ak eksplozif dife. 30 moun ap dòmi isit la, pa gen plas pou nou tout. "Nou pat kapab benyen pandan twa jou, nou pa gen alokasyon chak jou, pa gen manje, pa gen okenn moun ki pote anyen pou nou." Movèz kandisyon yap viv nan kan refijye sa a pèmèt kek ladan yo tonbe malad. Israa se youn ladan yo. "Kite m montre w kote pou benyen an - pa gen dlo la, epi li degoutan, mwen pran yon gratèl paske li pat pwòp e mwen malalèz avèl." Mohamad Qishawi gen 37 an. Li pran refijy nan lekòl Nasyonzini an. Li di se premye fwa li wè yon gè konsa: "Nou ap viv nan yon eta konstan laperèz. Nou pa konn sa ki pral rive nou, mwen paka kwè sa, mwen gen 37 lane, nou pa janm wè yon lagè konsa. Nou pa konn kiyès pou nou rele pou jwenn èd, peyi etranje oswa peyi Arab yo, kiyès ki pral kanpe bò kote nou? " Nan sal klas la genyen 4 fanmi ki gen anviwon 30 moun, e pami yo gen anviwon 15 timoun, ki bezwen swen, manje ak twalèt yo te kouri al pran refije nan lekòl sa a aprè ataka zanzatann Palestin sou Izrael Samedi 7 octob 2023 a. Lame Izrayelyen lan te di lendi 9 oktòb la, li te frape plizyè santèn sib Hamas ak Jihad Islamik ki nan gwoup Gaza pandan lannwit lan e li te voye kat divizyon konba nan sid kote li te kontinye goumen ak militan islamis yo. Kantite moun ki mouri nan batay la monte ak 1,100 nan kan Gaza a ak pèp Izrayèl la. Batay ant fòs Izraelyen yo ak gwoup islamis Hamas la te kontinye nan sèt oswa uit kote touprè Gaza 2 jou aprè mesye ame Hamas yo te touye 700 Izrayelyen ak kidnape plizyè douzèn lòt nan atak ki pi mòtèl sou teritwa Izraelyen an depi atak peyi Lejip ak Siri nan Lagè Kippuur sa gen plizyè lane. Ministè Sante Palestinyen an te deklare, plis pase 400 moun, ki gen ladan plizyè dizèn timoun, te mouri nan atak yo depi Samdi, ki te frape tou blòk lojman ak yon moske. Enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Reuters