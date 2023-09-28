Michael Gambon ki se Yon Aktè ki Jwe Nan Film 'Harry Potter' a mouri a 82 an

Gambon te ranpòte 4 pri BAFTA pandan karyè aktè li ki te dire plizyè dizèn lane kote li te nan televizyon, fim, radyo ak teyat.
Li te jwe wòl direktè lekòl maji Hogwarts nan seri Potter yo.
Aktè Britanik Michael Gambon, ke tout moun konnen sou non Albus Dumbledore pou wòl li jwe nan sis sou uit fim "Harry Potter" yo, mouri nan lopital a laj 82 lane, dapre sa fanmi li anonse Jedi.
Gambon te ranpòte 4 pri BAFTA pandan karyè aktè li ki te dire plizyè dizèn lane kote li te nan televizyon, fim, radyo ak teyat.
Li te jwe wòl direktè lekòl maji Hogwarts nan seri Potter yo.