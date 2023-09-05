Rolling Stones Pral Pibliye Premye Albòm yo Depi 18 An

Lendi, gwoup rock and roll popilè Britanik Rolling Stones lan anonse yo pral pibliye premye albòm ki gen nouvo mizik yo depi 18 an.
Albòm nan rele "Hackney Diamonds" e gwoup la di li pral revele tout detay yo Mèkredi pandan yon evenman yap oganize nan Hackney, ki sitye nan rejyon ès vil Lond.
Mick Jagger, Keith Richards ak Ronnie Wood pral patisipe nan yon entèvyou an direk ak pwogram televizyon Ameriken "The Tonight Show" la ke Jimmy Fallon anime. Yo pral stream li an dirèk toupatou nan mond lan sou rezo YouTube gwoup la.
Anons la vini apre yon seri ti brib misterye ki te parèt sou rezo sosyal yo ki montre gwo lang ikonik djaz la ke yo pwojte sou fasad kèk lye istorik nan vil toupatou nan mond lan tankou Nouyòk, Lond, ak Paris.
Albòm sa a se tou, premye mizik Rolling Stones ap pibliye depi lanmò tanbourinè yo a, Charlie Watts nan ane 2021.