Anbasadè Trinidad ak Tobago Se Pwochen Prezidan Asanble Jeneral LONU

Anbasadè Trinidad ak Tobago Dennis Francis se pral nouvo prezidan Asanble Jeneral Nasyonzuni an.
Oganizasyon an, ki gen 193 peyi manm pran devan nan kondanasyon envazyon Larisi fè nan Ikrèn nan e li se yon lye kle kote tout peyi yo al takle kestyon ijan tankou pa egzanp lamizè, inegalite ak chanjman klimatik.
Francis ap pran kontwòl lidèship la nan kòmansman 78èm sesyon asanble a nan mwad Septanm nan, e li va prezide rankont anyèl lidè mondyal yo pi ta mwa sa a.
Yo eli Francis pa aklamasyon Jedi ak gwo bravo.