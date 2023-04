Macron rann Toussaint Louverture omaj

Fòs lòd yo te anplwaye vyolans pou repouse manifestan ki kont refòm ke gouvènman an ap fè nan sistèm pansyon an e ki tap eseye ale tou pre espas seremoni an.

Ane sa a, menm jan sa te fèt an 2018, prezidan an te chwazi selebre dat 27 avril 1848, ki se dat Victor Schoelcher te pran dekrè pou aboli esklavaj an Frans.

Se poutèt sa Premye Minis Elizabeth Borne ta dwe reprezante egzekitif la nan seremoni tradisyonèl ki konn dewoule nan Jaden Luxembourg 10 me, pou make anivèsè lwa Taubira 2001 ki te rekonèt esklavaj kòm yon krim kont limanite.

Emmanuel Macron gen entansyon ane sa a fè sonje moman istorik sa a e konbine li ak 280yèm anivèsè nesans Tousen Louvèti ak 220yèm anivèsè lanmò li nan fò a nan mwa avril 1803.