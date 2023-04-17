Non Plizyè Gwo Pèsonalite Ayisyen -Pami yo Pierre Esperance, Chèf Gang, Parèt Sou Lis Nwa Repiblik Dominikèn

Prezidan Dominiken an Luis Abinader remèt yon lis bay Direktè Jeneral Imigrasyon Ayiti a ki gen sou li non 39 sitwayen Ayisyen ki nan plizyè sektè, antwòt politik ak finans, ansanm ak kèk lidè gang, pou yo pa mete pye yo sou teritwa dominiken an, e sou lis sa tou gen yon responsab ki ap defann dwa moun.

Dapre gouvènman dominiken an ayisyen sa yo reprezante "yon menas pou enterè ak enstitisyon Repiblik Dominikèn."

Kanada ak Etazini deja pran sanksyon menm jan an kont plizyè pèsonalite politik Ayisyen epi entedi yo pile tèritwa yo.

Lis moun ki anba sansyon Repiblik Dominiken yo se:

Youri Latortue, Gracia Delva, Liszt Quitel, Rodolphe Jarr, Bredy Charlo, Kerner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Thobert Alexis, Victor Prophane, Laurent Lamothe, Richard Lenine Hervé Fourcand, Rony Celestin, Gary Bodeau, Pierre Espérance, Charles Kiko Saint-Rèmy, Sherrif Abdallah, Arnel Belizaire, Salim Succar, Reynold Deeb, Nènèl Cassy, Berto Dorcé, Antonio Cheramy, Steve Khawly, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil. Fritz Désiré, Dieuné Day, Romel Bell, Waking Pierre, Johnson André, alias Izo, Manuel Saloman (Manno), Joselito Petit-Homme (Ti Makak), Carlo Petit-Homme (Ti Makak), Elan Lukson, Jermaine Stephenson (Gaspiyay), Albert Stevenson (Djouma), Julmé Ernst (Ti Greg), Woodley Ethéart (Sonson Lafamilia).