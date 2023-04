Afganistan: Nasyon Zini Avèti Move Tretman Fanm Yo Ap Resevwa Pouse Òganizasyon an Sispann Operasyon li

Misyon Asistans l-ONU nan Afganistan, UNAMA, lanse avètisman an jodi madi a, kèk jou apre otorite mizilman radikal yo te anpeche anplwaye fanm nan misyon l-ONU an travay nan nasyon sa a ki fin apovri, yon nasyon ki ap chache refè anba yon lagè ki te dire plizyè lane ak yon sechrès ki te la depi kèk tan lakay li.

Deklarasyon an repete ke l-ONU kondane restriksyon an san mete dlo nan bouch li, kote li di òganizayson mondyal la paka konfòme li ak politik sa a ki kont lwa entènasyonal e kont chart l-ONU an.

Chef misyon an, Roza Otunbayeva, ap revize operasyon UNAMA ki ka kontinye nan peyi a jouk rive nan dat 5 Me, dapre deklarasyon an. Taliban pa pale an piblik sou restriksyon an depi li te antre an aplikasyon sa gen yon semèn, kidonk 4 Avril pase.