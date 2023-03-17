Kar de Final Lig dè Chanpyon: Real pral Jwe ak Chelsea, Manchester City Pral jwe ak Bayern

Ekip Real Madrid pral jwe ak Chelsea nan faz kar de final Lig dè chanpyon an alòske Manchester City pral jwe ak klèb alman Bayern Munich apre tiraj ki te fèt vandredi a.
Lidè seri A Napoli pral jwe ak ekip Milan AC, epi Inter Milan pral jwe ak klèb Pòtigè Benfica.
Ekip ki soti venkè nan match Real Chelsea a pral anfas Manchester City oubyen Bayern nan match semifinal yo.
Premye match kar de final la pral fèt nan dat 11 ak 12 Avril, kote Real pral resevwa Chelsea nan Santiago Bernabeu nan match ale, anvan yo vwayaje nan Lond pou match retou a nan semèn apre a.
Semifinal yo pral dewoule nan mwa Me e final la pral fèt nan Istanbul Samdi 10 jen 2023.