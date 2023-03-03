Accessibility links

Learning English
Languages
Live
site logo site logo
Anvan Swivan
Breaking News
Politik

Revòlt 6 janvye: Otorite nan Depatman Jistis ak Palmantè Demokrat yo Kapap Fè Trump Peye pou Domaj li fè

Capitol Riots Lawsuits

WASHINGTON (AP) — Depatman Jistis di ke otorite ak palmantè demokrat ki te viktim nan atak sou Kapitòl la nan dat 6 janvye 2021 an kapap rele ansyen prezidan Trump devan lajistis e fè li peye yo konpansasyon pou domaj.

Dapre dokiman tribinal yo, Depatman Jistis di yon tribinal federal nan Washington Jedi ke li ta dwe rejte pawòl avoka Trump yo ap bay ki di ke li te gen iminite, kidonk pwoteksyon devan lajistis kont reklamasyon viktim yo epi kite pwosè a kontinye.

Yon pòtpawòl Trump te di nan dat 6 janvye 2021 an ke prezidan an te repete plizyè fwa "lapè ak respè pou fòs lòd yo ki te ap bay sekirite nan Kapitòl la".

Pòtpawòl la di ke tribinal yo "ta dwe deside an favè ansyen prezidan Trump san pran tan epi rejte pwosè frivòl sa yo."

Related

Back to top
XS
SM
MD
LG