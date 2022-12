Izrayèl: Benjamin Netanyahu Prete sèman kòm Premye Minis

Benjamin Netanyahu prete sèman kòm Premye Minis nan peyi Izrayèl jedi 29 desanm 2022 a, apre li te jwenn yon vòt konfyans bò kote palmantè yo ki vote an favè gouvènman li a.

Misye Netanyahu te prete sèman kèk minit apre vòt la te fin fèt ak 63 sou 120 depite Knesset la ( Palman izreaelyen an ) vote an an favè nouvo gouvènman an ke Likoud, pati l la, fòme . Se te okazyon pou nouvo premye minis la prezante koalisyon li a ak tout pwogram li .

Yon ti tan apre, mo "Premye Minis la", parèt sou kont Twitter ofisyèl Netanyahu ki ranplase Yair Lapid