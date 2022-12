Akizasyon Kòmkwa Katar Ta Grese Men Kèk Manm Inyon Ewopeyen an pou Enfliyanse Desizyon yo Peyi manm Inyon Ewòp yo eksprime enkyetid yo lendi 12 desanm nan konsènan akizasyon komkwa Katar ta grese men kèk manm Inyon Ewopeyen an pou enfliyanse desizyon yo. Otorite yo jele byen vis prezidan palman ewopeyen an Eva Kaili ki se youn pami 4 moun yo arete pou koripsyon. Pati politik Kaili la te pran sanksyon kont li. Anketè Bèlj yo sezi plizyè gwo sak lajan kash lakay ansyen vis prezidan Eva Kaili. Otorite yo ap ankete sou akizasyon kòm kwa katar, k ap akeyi 22èm edisyon mondyal la, ta peye kèk palmantè ewopeyen lajan kash pou enfliyanse deba politik yo. Ajans nouvèl reuters rapòte, yon ofisyèl katar demanti nouvel ki ta fe konprann ke peyi l ta jwe yon wòl nan eskandal la. Read more









Nasyon Zini: Plis Pase 11-mil timoun pèdi lavi yo oubyen blese nan Yemen Nasyon Zini fè konnen plis pase 11-mil timoun pèdi lavi yo oubyen blese nan Yemen koumanse depi 2015. Yon kominike UNICEF fè konnen bilan an ka pi wo anpil toujou, kote se sèlman ensidan ke l-ONU verifye ke li konte, pran depi lè yon koalisyon ki gen Arabi Saoudit nan tèt li te antre nan konfli a. Rebèl Houthi ke Iran apiye te sezi kontwòl kapital Yemen nan nan finisman ane 2014, e koalisyon ke Arabi Saoudit ap dirije a te te lanse frap aeryen nan koumansman ane 2015 pou sipòte gouvènman ke kominote entènasyonal la rekonèt la. Konfli a se yon dezas pou Yemen, ki fè ke se youn nan pi gwo kriz imanitè nan mond la. Read more









Etazini Mete Anba Kòd yon Libyen ki Enplike nan Atak ak Bonm Lockerbie a Depatman Jistis Etazini fe konnen yon responsab ransèyman Libyen ke yo akize kòm kwa se limenm ki te fè bonm ki te desann vòl 103 avyon Pan Am nan sou Lockerbie, Ekòs an 1988, epitou de yon zak teworism entènasyonal anba kòd otorite Ameriken yo kounyea e li pral fè fas ak akizasyon federal nan Washington. Arestasyon Abu Agela Masud Kheir Al-Marimi se yon gwo kokenn chen akonplisman nan kad yon ankèt ki dire plizyè zane kote yo tap fouye zo nan kalalou pou detèmine kiyès ki responsab pou atak ayeryen ki te lakoz 259 moun te pèdi lavi yo nan avyon an epi 11 lòt moun lè avyon an te tonbe atè a. Nan mwad Desanm 2020, otorite Ameriken yo te anonse ofisyèlman akizasyon kont Masud, ki te fèmen nan prizon nan Libi nan epòk la. Masud se twazyèm responsab ransèyman Libyen Lèzetazini akize an koneksyon ak ka sa a. Li ta premye sispèk ki janm konparèt devan yon tribinal federal Ameriken. Read more









Iran Egzekite yon Prizonye yo te Arete Pandan Manifestasyon yo Iran fè konnen li egzekite yon prizonye la jistis te kondane pou krim li te swadizan komèt pandan manifestasyon nasyonal yo. Se premye pèn de mò konsa gouvènman Teheran an egzekite. Ajans nouvèl Mizan Iran an rapòte nouvèl sou egzekisyon an Jedi. La jistis akize manifestan an, yon gason, dèske li te bloke yon ri epi atake yon manm fòs sekirite a ak yon manchèt. Yon vag manifestasyon souke Iran depi lanmò yon jèn dam ki te gen 22 zan ki rele Mahsa Amini ki mouri apre lapolis moralite peyi a te arete l. Militan yo lanse avètisman pou di gen lòt moun yo ka egzekite tou paske gen omwens yon douzèn moun ke lajistis kondane a mò pou patisipasyon yo nan manifestasyon yo. Manifestan yo mande pou yo ranvèse rejim relije Iran an. Read more