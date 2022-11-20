Kanada Enpoze Sanksyon Kont Ex-Prezidan Ayisyen Martelly

Kanada pran sanksyon kont ansyen Prezidan Ayisyen Michel Martelly ak 2 ansyen premye minis ke li akize dèske yo finanse gang. Otorite Kanadyen yo anonse nouvèl la Dimanch, nan dènye pami yon seri mezi ki vize moun ki soutire gang kriminèl yo.
Nan mwad Septanm nan gang yo te kreye yon kriz imanitè apre yo te bloke yon tèminal petwòl kle pandan 6 semèn. Sa te lakoz tout aktivite ekonomik peyi a te bloke epi deklanche yon diskisyon an LONU sou posibilite pou yo ta voye yon fòs entèvansyon nan peyi a pou louvri tèminal petwòl la.
Kanada ak Etazini enpoze sankson kont lidè politik ki swadizan finanse gang yo. Dapre otorite yo boujwazi a apiye moun sa yo.
Biwo Premye Minis Kanadyen Justin Trudeau pibliye yon deklarasyon ki pat site oken non men ki di: "Dènye seri sanksyon sa yo vize yon ansyen prezidan Ayisyen ak 2 ansyen premye minis ke nou sispèk ap pwoteje epi soutire aktivite ilegal gang kriminèl yo."
Jounalis Radio-Canada, Louis Blouin di sou Twitter, sanksyon yo vize Martelly ansanm ak ansyen Premye Minis Laurent Lamothe epi Jean Henry Ceant.
Sebastien Carriere, ansabasè Kanada an Ayiti reponn sou Twitter "mwen konfime nouvèl sa a."
Martelly te prezidan Ayiti ant 2011 ak 2016. Li te pran pouvwa a apre tranbleman tè 2010 la ki te devaste peyi a.
Misye se yon mizisyen ke fanatik li yo konnen kòm "Sweet Micky". Lèzetazini te apiye Martelly anvan ak pandan prezidans la, e li te fè anpil lajan ap prezante spektak nan Sid Florid apre li te kite pouvwa a.
Alye li, Jovenel Moise te ranplase li kòm prezidan. Moise mouri asasinen nan mwad Jiyè 2021.
Ceant te premye minis Ayiti ant 2018-1019. Reuters pat gen siskè lè l te eseye kontake li ni Martelly.
Lamothe te premye minis ant 2012 ak 2014. Li dekri anons la kòm "Fake News". Li fè remake ke li te mande yon entèvansyon etranje pou konbat gang yo.
Lamothe voye yon teks mesaj bay Reuters kote li di: "Kanada paka bay yon grenn prèv, paske pa genyen. Se yon bagay enkwayab."
Lapolis Ayisyen te reprann kontwòl tèminal petwòl Varreux a mwa sa a e petwòl rekòmanse sikile nan peyi a. Sepandan gang yo ap fè plis kidnaping e yap twoke kout zam pou pran kontwòl plis teritwa.