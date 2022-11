Izrael: Netanyahu Pare pou Repran Pouvwa a Ansyen Premye Minis Israelyen Benjamin Netanyahu sanble pare pou'l retounen sou pouvwa a kòm chèf deta ekstrèm dwat peyi a apre li ranpòte la viktwa nan eleksyon nasyonal ki te dewoule semèn sa a. Premye minis aktyèl peyi a, Yair Lapid admèt defèt li Jedi. Rezilta final yo montre pati Likud Netanyahu a, ak patnè ultranasyonalis ak relije li yo kaptire yon majorite solid nan palman Israelyen an. Viktwa sa a pral mete fen nan yon kriz politik ki paralize Israel depi 3 zan edmi. Sepandan ajenda nouvo gouvenman an taka divize peyi a pi plis, epi riske antagonize alye pwòch Israel yo lòt bò dlo. Read more









Tantativ Asasinay Kont Ansyen Premye Minis Pakistan Imran Khan Ansyen Premye Minis Pakistan Imran Khan blese nan sa ki sanble yon tantativ asasinay jodi jedi a pandan li te nan tèt yon mach kont gouvènman an nan Islamabad. Lidè 70 lane a ki nan tèt pati opozisyon Pakistan Tehreek-e-Insaf ki gen ti non nan angle PTI, te pran pou pi piti yon bal nan janm dwat li, dapre sa gwo manm ekip li Rauf Hassan konfime pou LaVwadlamerik. Hassan ajoute ke atak ak zam nan nan bouk Wazirabad, nan pwovens santral Punjab, lakoz pou pi piti yon mò ak plizyè blese. Yo te kouri ak Khan lopital nan kapital Punjab la Lahore, nan distans 150 kilomèt ak lye atak la, kote doktè di li nan kondisyon stab, dapre èd de kan an.









Sitwayen Peyi End Gade Rishi Sunak Moute nan Pòs Premye-Minis Grand Bretay ak Admirasyon Sitwayen nan peyi End te gade Rishi Sunak moute nan pos premye-minis Grand Bretay ak yon espri admirasyon ak triyonf, e yo bat bravo daprezavwa yon desandan endyen moute nan pos la e ke yon Endou moute nan tèt yon peyi enpotan nan loksidan. Malgre Sunak, ki soti nan paran ki te imigre nan Grand Bretay lè yo te kite Es Afrik pou nan ane 1960 yo, pa te janm viv nan peyi End, eritaj li fè Endyen yo fyè. Gran-paran Sunak te nan eta Pundjab anvan ansyen End la te divize an 2 peyi, End ak Pakistan, apre kolonizasyon Grand Bretay la te fini an 1947.









Prezidan Israelyen Pataje Ransèyman sou Dwon Iran Fabrike ak Biden Prezidan israelyen Isaac Herzog gen plan pataje ransèyman sou dwon ke Iran fabrike yo e ke fos ris yo te anplwaye nan Ikrèn. Israel gen entansyon fè sa lè li rankontre Jodi mèkredi a ak Prezidan Etazini Joe Biden. Biwo Herzog la fè konnen Israel gen imaj ki moutre jan drone ki te sèvi nan Ikrèn yo sanble ak sa yo ke Iran te teste an 2021. Ikrèn ak paten li yo nan loksidan di atak drone ke LaRisi te fè nan vil Ikrèn yo, pami yo Kyèv, te gen drone Shahed-136 ke Iran fabrike. Iran demanti ke l te founi yo bay LaRisi, e LaRisi demanti ke l te sèvi ak yo nan Ikrèn.