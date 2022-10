Iran: Fanatik Akeyi Elnaz Rekabi Apre li Rive nan Kapital la Teheran Elnaz Rekabi, ki te patisipe nan chanpyona grenpe wòch nan Kore di Sid san vwal hijab la ki obligatwa pou atlèt fanm yo nan Iran, rive nan kapital la Teheran kote yon pakèt sipòtè ak fanatik akeyi li mèkredi maten, pandan gen kè-sote kòmkwa yo ta ka arete li e mete entèdiksyon pou li pa kite peyi a. Menm kote Rekabi rive nan Iran, li parèt devan kamera 2 ajans televizyon gouvènman, e li di yo ke li te nan konpetisyon an san yon hijab men ke sete « senpman yon aksidan ». Li di, « se paske mwen te okipe nan mete rad ak ekipman spò mwen, e apre sa mwen te antre nan konpetisyon. » Li ajoute ke li te tounen Iran ak anpil tansyon ak stress, men ke Bondye fè anyen pa rive. » Read more









Iran: 40 Òganizasyon Dwa Moun Mande Konsèy LONU Reyuni Ann Ijans Pou Diskite Sou Sitiyasyon Peyi a Plis pase 40 òganizasyon dwa moun mande Konsèy Dwa Moun Nasyon Zini an reyini ann ijans pou diskite sou koukou-wouj gouvènman Iran an dèyè manifestan. Deklarasyon an ki parèt madi eksprime enkyetid akoz fason brital Repiblik Islamik la ap kraze manifestasyon ki ap fèt nan peyi a apre Masha Amini ki te gen 22 lane, te mouri, mwa pase a, anba men lapolis moralite nan Teheran poutèt li pa te kouvri cheve li kòmsadwa ak yon vwal hijab. An menm tan, atlèt fanm Elnaz Rekabi ki se moun Iran pa byen konnen ki sa ki ap tann li apre li te patisipe nan yon konpetisyon entènasyonal grenpe wòch nan Kore di Sid ak yon très cheve pann dèyè tèt li olye li te kouvri tèt li kòmsadwa ak yon hijab jan gouvènman peyi li ekzije.









Medvedev Lanse Yon Pinga Bay Izrayèl Sou Livrezon Zam Pou Ikrèn Ansyen prezidan Ris la ak aktyèl nimewo 2 Konsèy Sekirite a, Dmitry Medvedev, te avèti pèp Izrayèl la kont livrezon zam nan Ikrèn. Dapre Medvedev. livrezon zam sa yo pral "detwi" relasyon diplomatik ant Izrael ak Larisi. Li te di sou Telegaram: "Pèp Izrayèl la sanble ap prepare pou voye zam bay rejim Kyev la. Sa a se yon etap trè ensousyan. Li pral detwi tout relasyon ant peyi 2 peyi yo ".









Katar: Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Remèsye Putin pou Sipò Nan Preparasyon Mondyal la Emir Katar la te remèsye Vladimir Putin pou mo d ankourajman li bali ak sipò Larisi nan òganizasyon koup di mond 2022 a. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani te fè lwanj tou pou fason Larisi te òganize tounwa foutbòl la an 2018 ke li dekri tankou yon "gwo siksè." Li di Larisi te bay "gwo sipòl" nan ede òganize tounwa a. Putin swete Katar gwo siksè nan Koup di Mond nan ane sa a. Larisi p ap jwe nan Mondyal Katar la apre FIFA te mete l deyò nan faz eliminatwa kalifikasyon yo apre Larisi te envayi vwazen li Ikrèn.