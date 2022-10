Iran: Inyon Ewòp la Jwenn Yon Akò pou Sanksyone Moun ki Responsab Represyon Kont Manifestan yo Dapre sous diplomatik yo, 27 manm peyi inyon ewopeyen yo dakò sou desisyon pou yo sanksyone tout otorite nan Iran ki enplike nan zak represyon kont manifestan yo. Yo deside pou yo pran sanksyon kont ofisyèl iranyen ki sitou ki enplike nan deblozay kont manifestasyon ki te pwovoke lanmò Mahsa Amini. Mahsa Amini, ki gen 22 zan, te pèdi lavi l, apre arestasyon li nan Teheran poutèt li te abiye yon jan ki pa nan santiman otorite yo. Li te tonbe nan koma pandan li te nan prizon. Akò politik anbasadè yo nan Brussels dwe konfime pa minis afè etranjè Inyon Ewopeyen yo pandan reyinyon yo nan Lendi nan Liksanbou, dapre sa menm sous yo te di. Read more









Biden: Ap Gen 'Konsekans' pou Arabi Saoudit Prezidan Joe Biden di ap gen "konsekans" pou Arabi Saoudit nan moman administrasyon an ap re-evalye relasyon li ak wayom nan. Biden fe deklarasyon sa a apre OPEP (Oganizasyon Peyi Ekspotate Petwol yo) ke Riyadh dirije te anonse li tapral redwi pwodiksyon petwol li. Biden deklare pandan yon entevyou li bay chen televizyon CNN Madi ke lap reflechi sou ki aksyon Etazini ta dwe pran kont Saoudyen yo, men li derefize bay okenn detay. Rediksyon OPEP anonse a pral ede La Risi antre plis lajan pandan lap kontinye lage lap mennen nan Ikren depi 8 mwa. Senate Demokrat Richard Blumenthal ki reprezante eta Connecticut ak Depite Ro Khanna ki reprezante Kalifoni prezante devan Kongre a yon pwoje lwa ki ta sispann san pedi tan, tout vant zam Ameriken ak Arabi Saoudit. Read more









Iran: Amnesty International, Konseye Mezon Blanch Kritike Vyolans Kont Manifestasyon yo Lapolis nan Iran tire pou pi piti nan yon katye nan Sanandaj, kapital pwovens Kirdistan nan Iran, pandan Amnesty International ak konseye Mezon Blanch sou sekirite nasyonal kritike vyolans la ki vize manifestan ki fache pou lanmò Mahsa Amini. Pandanstan, pou premye fwa, kèk travayè petwòl nan 2 rafinri enpòtan te antre lendi nan manifestasyon. Se premye fwa yon endistri kle pou Iran antre nan rebelyon kont rejim nan kote lwa yo chita sou prensip relijyon leta a. Amini pèdi lavi l anba men lapolis moralite ki te arete l poutèt li pa te ranje nan tèt li kòmsadwa vwal hijab la. Read more









Kout Zam ak Eksplozyon nan Lari Iran Moun te tande bonè maten an bri ki t ap fè eko e ki sanble kout zam ak eksplozyon nan lari yon vil nan lwès Iran, youn nan pwen cho pou manifestasyon k-ap fèt apre lanmò yon jèn dam 22 lane . Nouvèl yo fè konnen fòs sekirite yo touye pou pi piti yon mesye nan yon vilaj toupre a, dapre militan yo. Ensidan sa yo rive pandan manifestasyon ap fè raj nan vil, bouk ak vilaj nan tout Iran akoz lanmò Mahsa Amini 16 Septanm pase a anba men lapolis moralite nan kapital la Teheran. Gouvènman Iran an ensiste pou di ke yo pa te maltrete Amini, men fanmi li di kò li gen mak kote li kòche, ak lòt siy ke yo te bat li. Lòt video te parèt apre sa ki moutre fòs sekirite k ap bat e k ap trennen manifestan fanm, pami yo medam ki chire vwal pou kouvri tèt yo a ki rele hijab, ki obligatwa. Read more