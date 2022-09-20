Macron Pral Rankontre Prezidan Iranyen an nan New York

Emmanuel Macron pral rankontre nan Asanble Jeneral Nasyonzini an nan New York, ak Prezidan Iranyen Ebrahim Raïsi nan moman kote chans pou re-bay akò nikleyè Iranyen an vi ap diminye.

Dapre Elysée a, prezidan franse a, ki te rankontre ak Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, apre li te rive nan New York, Lendi, pral gen tou yon reyinyon bilateral ak tokay Ameriken li Joe Biden nan Mèkredi.

Chita pale pwograme tou ak Premye Minis Pakistan Shehbaz Sharif, Premye Minis Wayòm Ini a Liz Truss, Premye Minis Liban Najib Mikati nan Madi, epi ak Prezidan Chilyen an Gabriel Boric Font.

Emmanuel Macron te diskite plizyè fwa nan telefòn ak Raïssi nan mwa ki sot pase yo pou ankouraje l aksepte kondisyon Ewopeyen yo te pwopoze pou fè reviv akò nikleyè 2015 la, ki ta dwe anpeche Teheran achte ak fè bonm atomik an echanj pou leve sanksyon l Oksidan, ki finn detwi ekonomi Iran.