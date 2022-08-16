Zelensky ap Patisipe nan Reyinyon Ak Erdogan ak Guterres Jedi nan Ikrèn

Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, pral vwayaje pou li ale nan Ikrèn Jedi kote li pral patisipe nan yon rankont ak Prezidan Ikrenyenan an Vladimir Zelensky ansanb ak Prezidan Tik la Recep Tayyip Erdogan dapre sa pòtpawòl li te Guterres anonse Madi.
Stéphane Dujarric pandan yon chita pale ak laprès deklare,"Sou envitasyon Prezidan Vladimir Zelensky, Sekretè Jeneral la pral nan Lviv Jedi pou patisipe nan yon reyinyon trilateral ak Prezidan Tik la Recep Tayyip Erdogan ak lidè Ikrenyen an".