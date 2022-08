Izrael ak Militan Gaza yo Twoke Kout Zam Dènye konfwontasyon ant Izrael ak militan Gaza yo antre nan dezyèm jounen li pandan ke avyon Izraelyen yo ap frape sib nan Gaza epi atak ak fize ap pèsiste nan sid Izrael. Otorite Palestinyen yo di gen omwens 15 moun ki mouri nan Gaza, pami yo yon lidè militan wo plase ak yon tifi 5 an. Bagay la te komanse ak atak Izrael la ki te sible militan an - yon komandan wo plase Jihad Islamik Palestinyen an - Vandredi. Lidè Hamas yo sanble yap swiv jiskaprezan, ki lakoz entansite konfli a pa ogmante - pou kounyea. Izrael ak gwoup militan Hamas Palestinyen an fè lagè 4 fwa deja epi goumen nan batay mwen sevè plizyè fwa pandan 15 zan ki pase yo. Read more









FBI: Al-Kayda Gen yon Fèm Volonte pou L Frape Lèzetazini, Malgre Lanmò Lidè Gwoup la Washington - Direktè Sèvis Ransèyman Ameriken an (FBI), Christopher Way, deklare jedi li kontinye gen preyokipasyon devan posiblite pou rezo teworis al-Kayda ta lanse (oubyen enspire) yon gwo atak sou Lezetazini malgre yon dwonn ameriken te elimine prensipal lidè gwoup la nan Afganistan nan wikenn pase a. Daprè direktè Wray, ni al-Kayda, ni Eta Islamik la avèk afilye yo "gen plan pou yo lanse oubyen patwone yon seri de atak a grann echèl anndan Lèzetazini menm." Chèf FBI la pale konsa pandan li t ap fè depozisyon li devan Komisyon Afè Jidisyè Sena ameriken an. Lidè Al-Kaida a, Ayman al-Zawahiri, youn nan pi gwo mastèbrenn atak teworis 11 septanm 2001 yo, te mouri byen bonè nan kòmansman jounen dimanch pase a, aprè yon dwonn te tire li pandan li te nan yon kay nan sant vil Kaboul. Lè laprès mande Wray èske li panse al-Kayda oubyen Eta Islamik la kapab frape Lèzetazini si yo jwenn yon chans pou yo fè sa, li reponn: "O! Wi!" Chèf FBI la fini pa di: "Sepandan, a kou tèm, al-Kayda, ki genyen yon leadership degrade, ta dwe plis dispoze santre atansyon li sou "devlopman aflye entènasyonal li yo epi sipòte atak sou yon echèl redui" nan rejyon tankou Afrik de Lès ak Afrik de Lwès. "









Atak Israelyen kont Gaza Touye 10 Moun Pami yo yon Militan Wo Plase Responsab Palestinyen yo di atak ayeryen Izraelyen kont Gaza touye omwens 10 moun, pami yo yon militan wo plase. Gen 55 lot moun ki blese. Militan Palestinyen yo tire yon dig dal wòket sou Israel kek he'd tan pi ta. Israel di li tap reponn yon "danje iminan" apre plizye jou otansyon apre arestasyon yon lide Jihad Islamik wo plase nan Sisjòdani. Israel te femen wout ozalantou Gaza pi bone nan semen nan epi voye ranfòsman sou fwontye a pandan li tap tann yon atak revanj. Yon kòmandan Jihad Islamik te pami viktim yo Vandredi, sa ki ogmante chans pou konfli a elaji. Israel ak gwoup militan Hamas la ki dirije Gaza fe lage 4 fwa deja ansanm ak plizye lot ti batay pandan 15 zan ki pase yo.









Taliban Kondane Frap ak Drone ki Touye Chef al-Qaida a Nan Afganistan, Taliban an kondane mèkredi frap ak drone ki touye chef al-Qaida ki te nan mawon Ayman al-Zawahiri nan Kaboul pandan wikenn-nan, men li di ke yo te toujou pa gen okenn enfòmasyon sou moun ke atak-la te vize-a e li renouvle detèminasyon Taliban pou konbat aktivite teworis. Abdul Salam Hanafi, 2èm vis premye-minis Taliban, te pale konsa ak jounalis nan kapital Afganistan-an nan sa ki te premye reyaksyon dirijan islamik-yo pou asasinay mastèbrenn teworis-la, apre Prezidan Etazini Joe Biden te konfime lanmò-a lendi swa. Prezans Zawahiri nan yon katye deluks nan Kaboul parèt kòm yon kou ki imilye Taliban, ki te sezi pouvwa-a sa gen prèske yon lane e ki ap chache lejitimite entènasyonal pou rejim-li-a.