Nasyonzini Ankouraje Taliban Pou yo Fè Menm Jan ak Lòt Peyi Mizilman yo Nasyonzini mande taliban yo pou yo enspire de fason lòt peyi Mizilman yo bay medam yo libète nan sosyete a. Li ankouraje yo pou yo respekte dwa fanm yo nan peyi a. Menm jan ak Michelle Bachelet, plizyè diplomat ki soti nan tout kote nan mond lan te mande Taliban yo pou yo garanti dwa fanm yo nan peyi a, nan yon deba ijan ki te fèt nan Konsèy dwa moun nan Nasyonzini sou demand peyi Inyon Ewopeyen yo. Anbasadè fransè Jérôme Bonnafont di: “Pap ka gen okenn solisyon politik san respè dwa fanm afgan yo". Plizyè peyi mizilman yo te tou vin nan defans fanm Afganistan yo. Anbasadè Pakistani Khalil Hashmi deklare ke "Òganizasyon Koperasyon Islamik la pataje enkyetid konsènan de jan eta dwa fanm ak tifi yo ye nan Afganistan". Anbasadè Malaysyen Ahmad Faisal Muhamad te deklare "Nou dwe rete fidèl ak ansèyman Islam yo (...). Li vrèman obligatwa pou chak Mizilman jwenn konesans epi yo dwe edike." Ansyen prezidan chilyen an te mande Taliban yo pou yo "angaje ak peyi majorite Mizilman yo ki gen eksperyans nan pwomouvwa dwa fanm ak tifi - jan lwa entènasyonal la garanti", san yo pa bay egzanp patikilye. Read more









See all News Updates of the Day

Yon Rapò LONU pou Dwamoun di Se Fòs Sekirite Izrayèl Ki Te Egzekite Jounalis Shireen Abu Akleh Komisyonè Dwamoun Nasyonzini konkli ke jounalis palestinyen-amerikèn Shireen Abu Akleh, ki te mouri 11 me pase a, te tonbe anba kout zam fòs defans Izrayelyen yo, dapre sa yon pòtpawòl fè konnen vandredi. Ravina Shamdasani, pòtpawòl Komisyon Dwamoun Nasyonzini an, bay yon konferans pou laprès nan Jenèv kote li deklare: "Tout enfòmasyon nou rasanble -ki gen ladan l vèsyon lame Izrayèl la ak pwokirè jeneral palestinyen an- konfime le fèt ke kout zam ki te touye Madam Abu Akleh e ki te blese kòlèg li, Ali Sammoudi, te sòti nan mitan sòlda izrayelyen yo e non pa nan mitan Palestinyen ame, kontrèman ak sa otorite izrayelyen yo te di o kòmansman. Nou pa jwenn okenn enfòmasyon ki ta fè konprann Palestinyen ame ki tou pre jounalis yo te poze okenn aksyon." Shamdasani ajoute: "Mwen jwenn sa twoublan anpil ke otorite izrayelyen yo pa louvri yon ankèt legal sou afè sa a." Jounalis vedèt Al Jazeera a te gen sou li yon jakèt avèk enskripsyon "laprès" ekri sou li ak yon kas nan tèt li lè l te resevwa yon bal anba kas la. Li te nan kan refijye Jenin nan, ki anba kontwòl Palestinyen yo kote fòs militè israyelyen yo t ap mennen yon operasyon. Dapre pòtpawòl la toujou, "Komisyonè Dwamoun Nasyonzini an, Michelle Bachelet, kontinye mande otorite Izrayèl yo louvri yon ankèt kriminèl sou lanmò Madam Abu Akleh ak lòt asasina ak blese grav sòlda Izrayelyen yo te komèt nan Si-Jòdani nan kad yon operasyon pou fè respekte lalwa nan Gaza." Daprè Komisyon Adjwen l ONU an, depi kòmansman ane 2022, manm lame Izrayèl la touye 58 Palestinyen nan Si-Jòdani; pami viktim yo gen 13 timoun. Shamdasani fini pa di: "Lwa entènasyonal sou dwamoun mande ouvèti yon ankèt rapid, apwofondi, transparan, endepandan ak san patipri sou nenpòt itilizasyon fòs ki te lakòz lanmò oswa blesi grav. Responsab zak sa yo dwe rann kont pou sa yo te fè." Read more









Moun nan Vilaj Afganistan Tranbleman Tè Frape yo Prese Antere Mò yo Moun nan vilaj yo nan Afganistan prese antere mò yo jedi a e fouye nan mitan debri kay yo kote y ap chache sivivan nan yon kokenn goudou-goudou nan lès Afganistan ki, dapre sa medya leta yo rapòte, detwi lavi 1000 moun. Taliban ak kominote diaspora entènasyonal ki te kouri kite peyi a lè Taliban te pran pouvwa-a, yo te lite pou jwenn èd pou viktim dezas yo. Nan pwovens Paktika, ki sete episant tranblanntè 6.1 an mèkredi, fouye liy tonm nan yon vilaj, pandan yo te chache depoze mò yo vit selon tradisyon Mizilman an. Nan yon lakou, kadav kouche vlope nan plastik pou pwoteje-yo anba lapli ki t ap jennen efò sekou pou jwenn sivivan. Ajans nouvèl leta Bakhtar nan Afganistan te rapòte bilan moun ki mouri-yo e bay estimasyon kòmkwa plis pase 1,500 moun blese. Read more









Koup di mond 2022: FIFA Deja Vann Tikè pou 1 Milyon 200 Mil Dola Sekretè Jeneral Komite Òganizatè Koup di mond 2022 a, Hassan Al-Thawadi, ki t ap pale mèkredi, di Kantite tikè ki vann pou match koup di mond yo rive nan yon milyon 200 mil dola apre fen dezyèm faz lavant yo. Al-Thawadi, ki t ap patisipe nan Fowòm Ekonomik Katar la, nan Doha, deklare "Mwen panse demann pou tikè yo se yon gwo rekò. Moun yo ap achte tikè e y ap tann Koup Di Mond la pou yo fè deplasman an; nou pa gen okenn dout sou sa." Pri tikè avyon yo ak otèl yo bay kèk asosyasyon ak sipòtè gwo kèsote. Sou pwen sa a, Hassan Al-Thawadi deklare: "Nou eseye kreye yon anviwonnman kote ekonomi peyi a ap benefisye, men tou pri yo ap abòdab e aksesib pou fanatik yo." Plizyè ONG denonse Koup Di Dimond sa a akoz sitiyasyon respè dwa moun nan Katar, e sitou akoz move tretman travayè migran yo resevwa nan peyi a. Read more